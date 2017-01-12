В России каждый четвертый получает зарплату «в конверте» – ВЦИОМ

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что в 2016 г. примерно каждый четвертый трудящийся в России получал всю зарплату или ее часть «в конверте». Доля тех, кто получал только официальный оклад, колебалась в течение года от 71 до 77%. В декабре 10% работников сказали, что их зарплата состоит только из «черного нала», еще 13% получают «в конверте» часть заработка.

Также опрос ВЦИОМа показал, что актуальность вопроса потери работы в конце 2016 г. была ниже, чем в начале года. Однако около четверти респондентов (23%) сообщили, что среди их близких есть люди, потерявшие работу в последние несколько месяцев.

Каждый пятый работник (20%) уверен, что в случае увольнения легко найдет аналогичное место. Примерно каждый третий (32%) предполагает, что на этом пути могут возникнуть некоторые сложности. Еще 29% ожидают, что в поисках новой работы им придется столкнуться с большими затруднениями. Оставшиеся 15% не верят в возможность равноценного трудоустройства после увольнения.