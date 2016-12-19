Половина россиян не слышала о создании Росгвардии – ВЦИОМ

Практически половина россиян не знает о создании Росгвардии, сообщил гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров.

По его словам, о создании Росгвардии знает 52% россиян, «не слышали о создании нового федерального органа исполнительной власти 47%». Он отметил, что суждения о том, что представляет из себя эта структура, противоречивы и не всегда соответствуют реальности. «Более половины граждан говорят, что это совершенно новая структура, не имеющая аналогов (58%), 57% считают Росгвардию одним из подразделений Министерства внутренних дел РФ», – заявил Федоров.

Среди главных задач Росгвардии граждане назвали борьбу с экстремизмом и терроризмом (46%), оперативное реагирование в случае возникновения конфликтов (37%), обеспечение безопасности во время проведения массовых акций протеста (34%), обеспечение защиты главы государства и правительства (33%).

76% опрошенных с появлением новой структуры ожидают повышения уровня безопасности и защищенности населения, 61% опрошенных заявляют, что в случае неправомерных действий сотрудников Росгвардии готовы сообщать о подобных инцидентах, отметил глава ВЦИОМа.

«Информация о деятельности Росгвардии востребована населением: 70% респондентов сказали, что она им интересна, из них 43% хотели бы получать сведения любого рода, 28% – информацию о функционале, 24% – об эффективности работы, 22% – о том, чем Росгвардия может помочь персонально им», – подчеркнул Федоров.

Всероссийский опрос ВЦИОМ провел по инициативе Росгвардии 10–11 декабря 2016 г. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов.