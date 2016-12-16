Бойцы Росгвардии жалуются на уменьшение зарплат после перевода из МВД – РБК

Сотрудники Росгвардии после перехода на службу из МВД стали получать меньше, пишет РБК со ссылкой на три источника в ведомстве.

По их словам, после подписания новых контрактов оклады уменьшились. Начальство не объясняет причин, сказали источники. Как пишет РБК, разница между окладами в МВД и Росгвардии для младших офицеров и прапорщиков составляет около 7000 руб.

Проблему с разницей в размере зарплат прокомментировали в Московском межрегиональном профсоюзе полиции. «Конкретный пример: четвертое управление МВД, это охрана режимных объектов, сопровождение спецгрузов. К нам приходят сотрудники и спрашивают: подписывать контракт по переходу в Росгвардию или нет? Ведь до сотрудников не доводится размер оклада, этой информации просто нет. Они идут работать туда, где они не знают, сколько будут в результате получать», - пояснил юрист профсоюза Игорь Гришаков.