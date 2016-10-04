В Росгвардии теперь есть должность из 24 слов

Как следует из опубликованного на портале правовой информации указа президента об утверждении Положения о Росгвардии, в этой службе устанавливается должность начальника Главного штаба. Он также имеет статус заместителя директора Федеральной службы войск Росгвардии и заместителя главкома войск Росгвардии.

Полное наименование должности начальника штаба звучит так - «Начальник Главного штаба войск национальной гвардии Российской Федерации - первый заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации - главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации» (итого - 24 слова).

Должность начальника Главного штаба войск национальной гвардии занимает генерал Сергей Ченчик.