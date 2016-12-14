ВЦИОМ: Население предпочитает копить «на черный день», а не покупать

Потребительские настроения россиян не улучшаются, вместо того чтобы покупать, население копит «на черный день», сообщает сайт ВЦИОМ. «Возникшие в начале осени надежды на активизацию спроса со стороны домохозяйств пока не оправдываются, - комментирует данные опросов эксперт центра Олег Чернозуб. - Второй год подряд расходы россиян падают быстрее, чем доходы. Это значит, что население активно создаёт финансовые резервы. Очень важно, чтобы эти резервы не оказались «под подушкой», а были вложены в развитие экономики. В этом вопросе сохраняется высокая степень неопределённости: показатели доверия к банкам стагнируют, выраженной тенденции к их росту пока не наблюдается».

Последний опрос проводился 26-27 ноября 2016 г. среди 1600 человек в 46 регионах.

Индекс потребительского доверия россиян в ноябре составил 34 пункта, как и годом ранее. Индекс строится по вопросу, хорошее ли сейчас время для крупных покупок или нет. Ответу «Скорее хорошее» присваивается коэффициент 0,9, ответу «Скорее плохое» – 0,1, «Затрудняюсь ответить» – 0,5. Индекс измеряется в пунктах и может колебаться в пределах от 10 до 90. В последние полгода индекс колеблется между 33 и 36 пунктами. Неблагоприятным для крупных покупок нынешнее время считает 61% россиян, приемлемым – 23%.

Аналогичный индекс кредитного доверия - оценка, хорошее ли сейчас время, чтобы брать кредиты, - с мая застыл на отметке 22 пункта.

24% опрошенных считают, что сейчас правильней быстро тратить полученные зарплаты или пенсии, 65% - считают, что лучше откладывать по максимуму, а расходы сократить.