Россияне не ждут роста доллара – ВЦИОМ

Россияне не ждут, что через год доллар значительно подорожает, прогнозируя курс, близкий к текущему, - порядка 66 руб., показал опрос ВЦИОМ. В конце февраля 2016 г. россияне, следившие за курсом, прогнозировали, что в феврале 2017 г. доллар будет стоить 75 руб.

«Ожидания населения в отношении курса доллара остаются стабильными, количество интересующихся самим этим курсом постепенно снижается. Некоторый рост ожиданий в отношении ослабления рубля носит, вероятнее всего, конъюнктурный характер. На фоне снижающейся инфляции и, соответственно, доходности по банковским вкладам это создает предпосылки для того, чтобы домохозяйства начали всерьез задумываться об инвестировании временно свободных средств в реальный сектор экономики», - прокомментировал результаты исследования эксперт ВЦИОМ Олег Чернозуб.

Прогнозы россиян относительно стоимости американской валюты в октябре по отношению к сентябрю изменились незначительно. «Граждане, следящие за курсом доллара и давшие свой прогноз на три месяца/год вперед (30%/22%,), в сентябре называли цену в 68 руб., в октябре - 67 руб. (через 3 месяца) и 66 руб. (через год)», - отмечают социологи.

В сентябре зафиксирован наименьший за весь период наблюдений интерес россиян к информации о валютном курсе (42%). В октябре доля тех, кто следит за курсом доллара, практически не изменилась (43%, в том числе регулярно - только 13%).

Денежные накопления респонденты хранят преимущественно в рублях: об этом сообщили 56% (год назад - 54%). Сбережения в долларах имеют 4% опрошенных, в евро - 2%. 39% респондентов сообщили, что накоплений у них нет.

В опросе ВЦИОМ 29-30 октября 2016 г. приняли участие 1600 человек в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.