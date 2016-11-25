Падение доходов населения закончилось, считает Шувалов

Падение уровня доходов населения России завершилось, констатировал первый вице-премьер Игорь Шувалов (цитаты по «РИА Новости»). «Доходы населения не растут так, как нам бы хотелось. Но мы отмечаем, что по некоторым группам населения реальные доходы все-таки хоть немного, но растут», — заявил Шувалов на бизнес-форуме «Россия - Сингапур». Он надеется, что в 2017 г. рост доходов станет «тенденцией для всех групп населения».

По данным Росстата, реальные располагаемые доходы (после вычета обязательных платежей) населения непрерывно падают два года. В октябре они снизились на 5,9% в годовом выражении — это вдвое больше, чем в сентябре. Пик был в августе — доходы снизились на 8,3%, это максимум с 2008 г.

Не подтверждаются слова первого вице-премьера и данными, которые выложил в открытый доступ Сбербанк.

На этой неделе Сбербанк запустил проект «Открытые данные» – госбанк систематизирует и обобщает данные на основе информации о своих клиентах, а это 140 млн частных и 1,5 млн корпоративных клиентов.

Так, по данным банка, средняя зарплата россиян росла с января по июнь этого года и достигла почти 32 000 руб., а потом начала падать — в августе (более свежих данных нет) она составила около 28 000 руб. За два последних года она лишь дважды превышала 30 000 руб. А средний размер нового депозита с начала года сократился почти на 100 000 руб. до 250 000 руб., следует из данных Сбербанка.

В январе – сентябре вклады населения выросли всего на 99,2 млрд руб., или на 0,4%, без учета валютной переоценки рост составил 4,1%, сообщило вчера Агентство по страхованию вкладов (АСВ). При этом за аналогичный период 2015 г. рост составил 2,6 трлн руб., или 14,3%. Основными причинами снижения сберегательной активности в 2016 г. стали сокращение реальных располагаемых доходов населения, а также снижение процентных ставок по вкладам, пояснило АСВ. У населения изменилась модель поведения, говорил в октябре предправления «ВТБ 24» Михаил Задорнов: если в прошлом году население в основном сберегало, то в 2016 г. россияне стали чуть активнее брать кредиты. Об этом на форуме заявил и Шувалов: восстанавливается потребительский спрос, особенно в сегменте ипотечного кредитования, передало агентство ТАСС.

Это подтверждают и данные Сбербанка: с начала года количество заявок на потребительский кредит выросло почти вдвое до 900 000 заявок (средняя сумма заявки - около 200 000 руб.), на ипотеку — на 30% до 96 000 заявок (средняя сумма - 1,5 млн руб.). По данным ЦБ, за январь - сентябрь российские банки выдали россиянам свыше 1 трлн руб. ипотечных кредитов.