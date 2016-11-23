На долю 10% россиян приходится почти 90% национального богатства

За год глобальное благосостояние выросло на 1,4% и достигло $255,7 трлн, пишет Credit Suisse в ежегодном обзоре мирового благосостояния. Основной рост пришелся на нефинансовые активы, сообщает банк, этот показатель увеличился впервые с 2013 г. В среднем на каждого взрослого в мире в 2016 г. приходится по $52 800, так же, как и год назад, – скромный прирост мирового богатства был нивелирован ростом численности населения, объясняет Credit Suisse.

За средними цифрами скрывается большое неравенство. Более половины мирового благосостояния (50,8%) приходится на 1% сверхбогатых, более трех четвертей (77,7%) – на 5% наиболее богатых, а 10% самых обеспеченных аккумулируют 89,1% мирового богатства – примерно такой же была пропорция и в начале века, говорится в отчете. Благосостоянием свыше $50 млн (за вычетом долга) располагают 140 900 человек, из них 52% – резиденты США и Канады, 21% – Европы, 18% – развивающихся стран.

На долю всех граждан США приходится 33,2% глобального благосостояния, на долю граждан Китая – 9,1%. На долю россиян – 0,4%, столько же у Дании и Сингапура, где население в 28 раз меньше, чем в России.

Как считали При подготовке отчета о благосостоянии в мире аналитики Credit Suisse использовали национальные статистические данные о домохозяйствах, которые доступны практически для всех стран, попавших в обзор. Для стран Северной Европы и Швейцарии использовались налоговые данные. Состояние сверхбогатых людей взято из списков Forbes. Кроме того, использованы данные Всемирного банка и собственные оценки Credit Suisse.

Половина взрослого населения мира располагает лишь 1% глобального благосостояния. В среднем на каждого из этой половины приходится лишь около $2222, а за вычетом долга – всего $159. Самые бедные 20% населения – чистые должники: в среднем на каждый $1 их имущества у них приходится $10,5 долга, таким образом, размер чистого благосостояния в этом нижнем квинтиле отрицателен.

На каждого взрослого россиянина приходится в среднем $10 344 чистых активов: около $2000 – финансовых, около $10 000 – нефинансовых и около $2000 долгов. За год – по середину 2016 г. – благосостояние среднего россиянина уменьшилось на 14,5%; это произошло в основном из-за падения курса рубля, который откатился к показателям 2005 г. Медианный же размер благосостояния (больше и меньше которого у одинакового числа людей) сократился почти на треть и составляет всего $991.

По оценкам Credit Suisse, 10% наиболее обеспеченных россиян владеют 89% совокупного благосостояния всех российских домохозяйств, за год эта доля выросла на 2 процентных пункта. Она существенно больше, чем в других больших экономиках, сравнивают авторы обзора: в США на долю 10% самых обеспеченных приходится 78% благосостояния страны, в Китае – 73%. Высокая концентрация богатства находит свое отражение в том, что по числу миллиардеров Россия уступает только Китаю и США, отмечает Credit Suisse. В то же время более 70% взрослого населения России относится к менее обеспеченной половине населения мира, в том числе четверть россиян – в числе самых бедных 20% человечества.

Выше, чем в России, доля бедняков в Индии и некоторых странах Африки. К примеру, в Конго и Танзании к менее обеспеченной половине человечества относится более 90% населения. В развитых же странах эта доля составляет от 10% в США до около 20% в Германии и Швеции.

Почти 94% россиян располагают благосостоянием в размере менее $10 000 на каждого взрослого, 5,7% – от $10 000 до $100 000, 0,8% – от $100 000 до $1 млн (см. график): в среднем в мире благосостояние распределено более равномерно.

За год неравенство в России выросло: доля людей в первой группе (менее $10 000 на человека) возросло почти на 2 п. п., во второй – на столько же уменьшилось; а вот россиян, располагающих более чем $100 000, стало чуть больше (было 0,6%).

В развитых странах 17% совокупного благосостояния миллиардеров заработано на инновациях, 36% – в обрабатывающей промышленности; в посткоммунистических странах – только 1 и 7%, соответственно, сравнивал Европейский банк реконструкции и развития. Источник почти 60% богатства миллиардеров посткоммунистического региона – сырьевой сектор (включая металлы): до падения нефтяных цен Россия многие годы была второй в списке Forbes по числу миллиардеров, уступая только США.

Спад в экономике сильнее всего ударил по наименее защищенным слоям населения: с 2013 г. число живущих за чертой бедности россиян выросло почти на 6 млн (с 15,5 млн до 21,4 млн в первом полугодии 2016 г.), или до 14,6% населения.