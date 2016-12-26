Россияне выбрали наиболее резонансные события в стране и в мире – ВЦИОМ

Главным мировым событием уходящего 2016 г. россияне считают войну в Сирии: они вновь, как и год назад, поставили ее на первое место (33% сейчас и 43% в 2015 г.), сообщает ВЦИОМ.

На второй строчке рейтинга президентские выборы в США (31%), на третьей - спортивные события (13%), показал опрос, проведенный 17-18 декабря среди 1600 человек в 130 населенных пунктах в 46 регионах России.

Самыми резонансными событиями в масштабах страны для респондентов стали прежде всего парламентские выборы (10%), истории с применением допинга российскими спортсменами (7%), борьба с коррупцией, военная помощь Сирии (по 4%).

Политиком года для россиян остается президент России Владимир Путин (64%).

Лидером рейтинга спортсменов, по мнению россиян, стала прыгунья Елена Исинбаева (8%), а биатлонист Антон Шипулин, возглавлявший список в прошлом году, в этом опустился на второе место (5%).

Первое место в рейтинге актеров года делят Данила Козловский и Сергей Безруков (по 5%). Музыкантом года россияне называют Филиппа Киркорова (7%), далее в рейтинге расположились Алла Пугачева, Григорий Лепс, Николай Басков, Сергей Лазарев (по 4%).

Писателя года россиянам по-прежнему выбрать тяжелее всего: 3% назвали Дарью Донцову, 2% - Татьяну Устинову.

Самыми популярными телепередачами вновь стали ток-шоу «Пусть говорят» (11%), «Голос» (8%), «Новости» (6%). В рейтинге сериалов лидирует «Мажор» (8%), реже называли «Тайны следствия», «След», «Универ» (по 4%). Лучшим фильмом года 5% россиян считают «28 панфиловцев», 4% - «Экипаж».