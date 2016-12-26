Россияне планируют встретить Новый год дома – «Левада»

Большинство россиян (70%) планируют встретить Новый год дома, с родными и близкими, сообщили «Интерфаксу» в «Левада-центре».

В гостях, с друзьями планирует провести новогоднюю ночь 21% россиян. Только 3% опрошенных намерены встретить 2017 г. за границей, по 2% – в доме отдыха или в одиночестве.

60% россиян в новогодние каникулы собираются просто отдыхать дома, еще 17% – заниматься домашними делами, ремонтом, а 15% поедут в гости к родным или знакомым в другой регион России.

Работать в праздники будут 8% участников опроса, проведенного 9–12 декабря среди 800 человек в 137 населенных пунктах РФ.

По данным социологов, Новый год является самым популярным зимним праздником – его планируют отмечать 95% россиян. Православное Рождество 7 января празднуют 58%, старый Новый год – 47%, Крещение – 39%, католическое Рождество 25 декабря – 4%.