Наукоемкие технологии

Искусственный интеллект может создать больше рабочих мест, чем уничтожить

В Давосе обсудили экономический эффект новых технологий
Робот HUBO читает газету на форуме в Давосе
Робот HUBO читает газету на форуме в Давосе
Michael Buholzer / WEF

Стремительное развитие технологий искусственного интеллекта породило дискуссии между бизнесом и политиками о том, как новая технология отразится на миллионах работников со средним уровнем дохода.

Экономический эффект автоматизации многих рабочих позиций стал одной из центральных тем дебатов на саммите в Давосе. Ведь на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) собрались политические и экономические лидеры многих стран, а также топ-менеджеры корпораций, развивающих технологии искусственного интеллекта, таких как IBM, Microsoft, Facebook и Alphabet.

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Многие лидеры бизнеса и экономисты считают, что развитие и распространение машин, способных действовать и обучаться самостоятельно, в конечном итоге создаст больше рабочих мест, чем эти машины могут заменить, и повысит общий уровень благосостояния, как это и происходило на более ранних этапах индустриализации. Впрочем, многие участники обсуждения также выразили опасения, что плоды этой новой технологической революции будут распределены несправедливо и переход к новым моделям организации труда станет губительным для многих работников. «Думаю, что мы уже даже не увидели реального начала этого дестабилизационного процесса. Волна технологий сильно повысит производительность труда, но есть риск и усиления неравенства», – заявил генеральный директор Salesforce.com Марк Бениофф.

«В истории экономической эволюции машины всегда заменяли ручной труд»

По мнению экономистов, рост глобальной конкуренции и автоматизация способствовали слабому росту количества рабочих мест и уровня зарплат во многих странах Запада. Исследование, проведенное по заказу ВЭФ и опубликованное на этой неделе, свидетельствует, что за период с 2008 по 2013 г. медианный годовой доход в 26 развитых странах снизился на 2,6%.

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По мнению нескольких руководителей технологических компаний, развитие новых технологий будет идти постепенно, давая работникам время и возможность адаптироваться к новым функциям и работе рядом с роботами и автоматизированными системами. «Человек или машина – так вопрос не стоит, – заявила генеральный директор IBM Джинни Рометти. – Это симбиоз. Наша цель в том, чтобы технологии приносили пользу людям и улучшали то, что те делают».

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Однако есть и поводы для беспокойства. В прошлом повышение производительности труда в результате промышленной революции не привело к немедленному росту зарплат, напоминает экономист из Оксфордского университета Карл Бенедикт Фрей. Это произошло только 80 лет спустя, когда новое поколение рабочих освоило новые навыки.

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По словам экономиста из Массачусетского технологического института Дэвида Отора, автоматизация уничтожила большое количество рабочих позиций в промышленности, где требовалось выполнение повторяющихся действий. При этом растет спрос на неквалифицированный физический труд, а с другой стороны - на высококвалифицированных специалистов, обладающих гибким интеллектом. Это способствует поляризации трудовых ресурсов в США.

Рост неравенства привел к кризису среднего класса

В будущем, предполагают исследователи, беспилотные автомобили, принадлежащие таким компаниям, как Uber Technologies, могут вытеснить с рынка труда водителей, а другие алгоритмы и программы могут автоматизировать и более интеллектуальный труд, например аналитиков или людей пишущих. По данным нового исследования консалтинговой компании McKinsey, к функциям, которые можно автоматизировать, имеют отношение более 1,1 млрд рабочих мест с полной занятостью в мире, из них более 100 млн – в США и Европе.

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«Под угрозой рабочие места с квалификацией среднего уровня», – заявил генеральный директор Microsoft Сатья Наделла. По его мнению, бизнесу следует искать новые социальные модели, чтобы избежать недовольства в обществе и чрезмерного регулирования. «Нам придется как-то приспосабливаться к этой новой формуле, объединяющей отдачу на капитал и на труд. Если мы не сделаем все правильно, нас ждет порочный круг», - добавил Наделла.

Дополненная фантастикой реальность

Перевела Надежда Беличенко

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Комментарии  ()
Azarina
18:15 19.01.2017
Надо же, развитие технологий освобождает людей от трудовых повинностей, и снова проблема!... да всё просто - среднекомфортный уровень бытия должен быть по умолчанию доступен всем, а всё что выше - по способностям... просто технокоммунизм, что тут такого.
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