Искусственный интеллект может создать больше рабочих мест, чем уничтожить

Стремительное развитие технологий искусственного интеллекта породило дискуссии между бизнесом и политиками о том, как новая технология отразится на миллионах работников со средним уровнем дохода.

Экономический эффект автоматизации многих рабочих позиций стал одной из центральных тем дебатов на саммите в Давосе. Ведь на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) собрались политические и экономические лидеры многих стран, а также топ-менеджеры корпораций, развивающих технологии искусственного интеллекта, таких как IBM, Microsoft, Facebook и Alphabet.

Многие лидеры бизнеса и экономисты считают, что развитие и распространение машин, способных действовать и обучаться самостоятельно, в конечном итоге создаст больше рабочих мест, чем эти машины могут заменить, и повысит общий уровень благосостояния, как это и происходило на более ранних этапах индустриализации. Впрочем, многие участники обсуждения также выразили опасения, что плоды этой новой технологической революции будут распределены несправедливо и переход к новым моделям организации труда станет губительным для многих работников. «Думаю, что мы уже даже не увидели реального начала этого дестабилизационного процесса. Волна технологий сильно повысит производительность труда, но есть риск и усиления неравенства», – заявил генеральный директор Salesforce.com Марк Бениофф.

По мнению экономистов, рост глобальной конкуренции и автоматизация способствовали слабому росту количества рабочих мест и уровня зарплат во многих странах Запада. Исследование, проведенное по заказу ВЭФ и опубликованное на этой неделе, свидетельствует, что за период с 2008 по 2013 г. медианный годовой доход в 26 развитых странах снизился на 2,6%.

По мнению нескольких руководителей технологических компаний, развитие новых технологий будет идти постепенно, давая работникам время и возможность адаптироваться к новым функциям и работе рядом с роботами и автоматизированными системами. «Человек или машина – так вопрос не стоит, – заявила генеральный директор IBM Джинни Рометти. – Это симбиоз. Наша цель в том, чтобы технологии приносили пользу людям и улучшали то, что те делают».

Однако есть и поводы для беспокойства. В прошлом повышение производительности труда в результате промышленной революции не привело к немедленному росту зарплат, напоминает экономист из Оксфордского университета Карл Бенедикт Фрей. Это произошло только 80 лет спустя, когда новое поколение рабочих освоило новые навыки.

По словам экономиста из Массачусетского технологического института Дэвида Отора, автоматизация уничтожила большое количество рабочих позиций в промышленности, где требовалось выполнение повторяющихся действий. При этом растет спрос на неквалифицированный физический труд, а с другой стороны - на высококвалифицированных специалистов, обладающих гибким интеллектом. Это способствует поляризации трудовых ресурсов в США.

В будущем, предполагают исследователи, беспилотные автомобили, принадлежащие таким компаниям, как Uber Technologies, могут вытеснить с рынка труда водителей, а другие алгоритмы и программы могут автоматизировать и более интеллектуальный труд, например аналитиков или людей пишущих. По данным нового исследования консалтинговой компании McKinsey, к функциям, которые можно автоматизировать, имеют отношение более 1,1 млрд рабочих мест с полной занятостью в мире, из них более 100 млн – в США и Европе.

«Под угрозой рабочие места с квалификацией среднего уровня», – заявил генеральный директор Microsoft Сатья Наделла. По его мнению, бизнесу следует искать новые социальные модели, чтобы избежать недовольства в обществе и чрезмерного регулирования. «Нам придется как-то приспосабливаться к этой новой формуле, объединяющей отдачу на капитал и на труд. Если мы не сделаем все правильно, нас ждет порочный круг», - добавил Наделла.

Перевела Надежда Беличенко