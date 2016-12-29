Наукоемкие технологии

Каким отраслям несут угрозу новые технологии

Financial Times выделила пять секторов, которые сильно пострадают от цифровизации и автоматизации
Среди потенциальных угроз есть весьма неожиданные: например, распространение электромобилей угрожает автосервисам
Среди потенциальных угроз есть весьма неожиданные: например, распространение электромобилей угрожает автосервисам
Amir Cohen / Reuters

В прошедшем году техностартапы и компании, работающие по принципу «экономики совместного потребления», продолжили разрушать традиционные отрасли. Так, Uber и другие подобные сервисы совершили переворот на рынке такси, а сервис аренды жилья в путешествиях Airbnb предлагает неисчислимое множество альтернатив привычному размещению в гостиницах.

Какие же отрасли следующими пострадают от дальнейшего развития цифровых технологий и автоматизации? Корреспонденты Financial Times попытались взглянуть в будущее на 5–10 лет вперед и определили список из пяти отраслей бизнеса, который могут исчезнуть или сильно сократиться в размерах.

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