Легковые автомобили
Статья опубликована в № 4209 от 23.11.2016 под заголовком: VW ставит на электрокары

Марка Volkswagen сосредоточится на выпуске электромобилей

Но в России VW видит перспективы в сегменте эконом
Volkswagen AG сосредоточится на выпуске электромобилей и хочет позиционироваться ближе к премиум-сегменту
Volkswagen AG сосредоточится на выпуске электромобилей и хочет позиционироваться ближе к премиум-сегменту
Chris Carlson / AP

Согласно новой стратегии развития основного бренда Volkswagen Group на ближайшие 10 лет (Transform 2025+) марка Volkswagen должна втрое увеличить рентабельность операций и восстановить репутацию и рыночные показатели, пострадавшие в результате дизельного скандала.

Компания преобразует бренд в три этапа, говорится в ее сообщении. До 2020 г. бренд проведет реструктуризацию основного бизнеса и будет развивать новые компетенции. Затем, до 2025 г., Volkswagen намерен стать ведущим игроком в электрической мобильности (e-mobility) и достичь производства электромобилей в рентабельных объемах. «Мы хотим продавать 1 млн электрокаров в год к 2025 г. и стать лидером в сфере e-mobility», – приводятся в сообщении слова гендиректора марки Герберта Дисса. К 2030 г. компания должна стать мировым лидером «новой мобильности», говорится в сообщении.

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За три квартала 2016 г. марка VW продала 4,89 млн машин, на 1% больше аналогичного показателя прошлого года. Вся Volkswagen Group продала за девять месяцев года 8,5 млн автомобилей (+2,6%). В России продажи марки в тот же период сократились на 5% до 59 659 шт. согласно данным Ассоциации европейского бизнеса.

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Стратегия компании также будет направлена на расширение базы для получения прибыли, например, за счет предоставления услуг в сфере мобильности. VW собирается создать собственную платформу для подключаемых к сети устройств и рассчитывает к 2025 г. набрать 80 млн пользователей.

Компания будет позиционироваться в «верхней части массового сегмента», рядом с конкурентами премиум-класса. Сейчас Volkswagen достиг этой цели только в Китае и Европе, указывается в сообщении. Volkswagen будет стремиться достичь этой позиции во всем мире путем перестройки продуктовой стратегии – на первом этапе с наступлением в сегменте SUV (кроссоверов и внедорожников), а затем за счет электрификации. Элементом новой стратегии станет выработка новой единой концепции дизайна, заявила компания. «Вальтер де Сильва был правильный дизайнер для Volkswagen Group для своего времени. А сейчас правильный дизайнер для Volkswagen Group – Михаэль Мауэр. Его задача – добиться большего разнообразия в дизайне автомобилей различных брендов группы. Думаю, что через год-два вы уже увидите результаты», – говорил «Ведомостям» в октябре гендиректор VW Group Маттиас Мюллер.

По новой стратегии автопроизводитель будет активно развивать операции в США, фокусируясь на ключевых для страны сегментах: крупных SUV и больших седанах. С 2020 г. VW начнет продажу новых моделей электромобилей в Северной Америке и осуществит масштабные инвестиции в инфраструктуру для электроподзарядки. В 2021 г. в США планируется начать производство электромобилей. В Китае бренд будет расширять предложение SUV и электромобилей, рассчитывает на потенциал роста спроса на модели автомобилей эконом-класса. «На других крупных рынках, включая Индию, Южную Америку и Россию, VW также намерен развивать сегмент машин эконом-класса», заявила компания.

Маттиас Мюллер
генеральный директор Volkswagen Group
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Стратегия автопроизводителя предполагает и масштабную реформу структуры управления. «Нам нужно изменить нашу корпоративную культуру, потому что у нас была очень тяжелая, очень бюрократическая и очень иерархичная структура», – заявлял «Ведомостям» Мюллер.

В VW рассчитывают на увеличение продаж в следующие 10 лет и повышение рентабельности. Операционная прибыль должна увеличиться с 2% в 2015 г. до 4% к 2020 г. и до 6% к 2025 г. В следующие пять лет VW будет сохранять объем инвестиций на уровне 4,5 млрд евро.

Ключевым шагом в достижении цели увеличения рентабельности станет объявленный на прошлой неделе план сокращения рабочих мест. По соглашению с профсоюзами компания сократит 30 000 рабочих мест по всему миру, или около 5% штата группы, чтобы с 2020 г. экономить ежегодно по 3,7 млрд евро. В Германии число работающих на предприятиях VW снизится на 23 000 человек, экономия составит 3 млрд евро.

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