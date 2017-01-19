Численность сотрудников Сбербанка к 2025 году может сократиться вдвое

Число сотрудников группы Сбербанка к 2025 г. может сократиться вдвое, заявил его президент Герман Греф на Всемирном экономическом форуме в Давосе

Число сотрудников группы Сбербанка к 2025 г. может сократиться вдвое, заявил его президент Герман Греф на Всемирном экономическом форуме в Давосе. «Если мы посмотрим в наше будущее, то сейчас у нас 330 000 сотрудников, но в 2025 г., я думаю, мы будем иметь половину из них», – сказал Греф (цитаты по «Интерфаксу»).

Он уточнил, что сокращение штата будет связано с предстоящей digital-трансформацией банка, то есть с переводом услуг в цифровую сферу. «Банковский сектор - одна из наиболее консервативных сфер в мире. Но мы видим, что сейчас в банковском секторе прорывная ситуация, поэтому в следующие пять лет мы можем увидеть столько изменений в банковском секторе, сколько мы не видели за последние 50 лет», - отметил президент госбанка.

По данным презентации госбанка за III квартал 2016 г., у госбанка 328 700 сотрудников, из которых 64 000 работают в его дочерних компаниях. Расходы «Сбера» на персонал составили 76 млрд руб.

Греф указал, что 98% операций корпоративных клиентов проводятся в Сбербанке через цифровые каналы, в то время как в работе с физлицами этот показатель составляет лишь 50%. «Но я думаю, что через восемь лет это будет около 100%», - отметил Греф.

Уже в 2017 г. компьютерная программа заменит 3000 юристов Сбербанка, заявил на Гайдаровском форуме зампред правления банка Вадим Кулик. Через полгода робот-юрист будет составлять почти все типовые исковые заявления банка к физическим лицам (преимущественно о взыскании просроченной задолженности по кредитам), объяснял он, те, чью работу доверят роботу, пройдут переобучение и будут выполнять другие обязанности, а тех, кто не справится, сократят.