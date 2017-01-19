Греф поддержал дальнейшую чистку банковского сектора

Банк России проделал большую работу по очищению банковского сектора России, но еще не добился его стабилизации, заявил президент Сбербанка Герман Греф в интервью Bloomberg на экономическом форуме в Давосе.

«Мое мнение, что ЦБ проделал большую работу. Это тяжело для всего банковского сектора, но банковский и финансовый секторы нуждаются в чистке. Я думаю, это может занять еще два года, но после этого ситуация в банковском секторе стабилизируется, конкуренция вырастет», – сказал он.

В 2016 г. ЦБ отозвал 97 банковских лицензий, в 2015 г. – 93 лицензии. На сегодняшний день в стране менее 600 коммерческих банков. По данным ЦБ, большая часть программы оздоровления банковского рынка России уже выполнена и отзыв лицензий станет менее частым. В 2016 г. банки, вероятно, заработали около 1 трлн руб. чистой прибыли, в 2017 г. ожидается сопоставимый результат.