Сбербанк и ФАС против «Мира»

Законопроект, обязывающий банки перевести все бюджетные выплаты (включая выплату пенсий) на карту Национальной платежной системы «Мир», был внесен в Госдуму

Законопроект о переводе бюджетных выплат на карты «Мир» вызвал у них критику

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) раскритиковала законопроект, обязывающий перевести все социальные выплаты на банковские карты «Мир». В ФАС считают, что это может привести к ограничению конкуренции на платежном рынке и ущемить права граждан, сообщила заместитель начальника управления контроля финансовых рынков ФАС Лилия Беляева (цитата по «РИА Новости»).

Законопроект, обязывающий банки перевести все бюджетные выплаты (включая выплату пенсий) до 1 января 2018 г. на карту Национальной платежной системы «Мир», был внесен в Госдуму 22 декабря. В январе с критическими замечаниями выступила Национальная платежная ассоциация (НПА), направив письмо с отзывом председателю комитета по финансовому рынку Анатолию Аксакову. В нем ассоциация указывала, что обязанность банков открывать отдельные счета для карт «Мир» может быть неудобной для маломобильных россиян.

Не поддерживает обязательный перевод социальных выплат на карты Национальной платежной системы «Мир» работников бюджетной сферы и Сбербанк, сообщил Герман Греф на форуме в Давосе (передает «Прайм»).

Банки не отказываются от переводов бюджетных средств по карте «Мир», дискуссия развернулась вокруг запрета распоряжаться этими средствами при помощи карт других платежных систем, и особенный резонанс вызвала норма, которая обязывает банки открывать отдельные счета для карты «Мир», говорит исполнительный директор НПА Мария Михайлова. Законодательная инициатива в качестве меры стимулирования использования платежных карт нетипична для платежного рынка, говорит она: обычно этот вопрос решается с помощью программ лояльности.

«Должен быть поиск компромиссов между национальными интересами и интересами бизнеса, поиск решения лежит в плоскости плавного перехода, ценообразования и качества услуг», - комментирует ситуацию президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.