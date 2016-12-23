Банки планируют выпустить 40 млн карт «Мир» в 2017 году

Национальная система платежных карт (НСПК) рассчитывает, что в 2017 г. банки выпустят «несколько десятков миллионов карт «Мир», рассказывал гендиректор НСПК (оператор «Мира») Владимир Комлев. Расчеты верны, показал проведенный «Ведомостями» опрос банков и производителей карт.

«Исходя из прогнозов наших клиентов, мы планируем выпустить порядка 15 млн карт «Мир» в 2017 г.», – рассказывает представитель «Алиота», одного из крупнейших производителей «пластика», оговорившись, что по сложившейся практике карточного рынка размеры поставок не контрактуются заранее. «Алиот» уже произвел свыше 2 млн карт «Мир», добавил он. Столько же карт «Мир» изготовил в этом году и «Новакард», рассказывает его коммерческий директор Вадим Устинов. И добавляет, что в 2017 г. компания ждет 10-кратного роста производства карт «Мир». У компании подписаны контракты на выпуск «Мира» с 10 банками.

На 1 октября, по данным ЦБ, банки выпустили 251 млн карт, почти 95% – Visa и Mastercard. Почти половину карт в стране выпустил Сбербанк (около 120 млн на конец 2015 г.). По словам госбанкира, Сбербанк готовится выпустить до 40 млн национальных карт в ближайшие два года. О масштабных планах банка знает и его контрагент: эмиссия может достигнуть 30 млн. Представитель банка не раскрыл планы эмиссии «Мира» на 2017–2018 гг.

Такой популярности «Мира» способствует закон: средства из бюджета должны приходить только на счета, к которым привязана карта «Мир». Недавно ЦБ уточнил: с 2018 г. операции по другим картам по таким счетам будут невозможны. В 2017 г. из бюджета на счета граждан поступит около 14 трлн руб.

Из них 8,1 трлн руб. – расходы Пенсионного фонда на пенсии и социальные выплаты. Пенсии от ПФР через банки, по его данным, получают 28 млн пенсионеров, или 65% (остальные – через «Почту России»). Расходы федерального бюджета на оплату труда в 2015 г. составили 2,5 трлн руб. По данным Росстата, в бюджетном секторе (госуправление, военная безопасность, образование, здравоохранение, социальное обеспечение) работает порядка 18 млн россиян, или около четверти занятого населения. Исходя из средней зарплаты и численности занятых по каждой из отраслей бюджетного сектора зарплаты в 2015 г. могли составить порядка 6 трлн руб.

НСПК пошла правильным путем – сначала было необходимо открыть сеть приема карт, чтобы люди, получив карту, могли ею воспользоваться, говорит председатель совета НП «Национальный платежный совет» Алма Обаева. Банки раскрыли сеть приема «Мира» во всех банкоматах и более чем в 70% терминалов, карта принимается практически везде как в Москве (см. стр. 08), так и в регионах. Что касается выдачи, то 40 млн – это необходимый минимум, который банки должны предоставить клиентам в 2017 г., учитывая разработанные ЦБ поправки, говорит она.

До 2018 г. «ВТБ 24» планирует выпустить 1,4 млн карт «Мир», указывает пресс-служба ВТБ. Сам ВТБ в следующем году надеется выпустить 500 000 карт, добавила руководитель службы банковских карт Мария Точилова, также в будущем году банк ВТБ планирует приступить к эмиссии социальных карт на базе национальной платежной системы. «Совместно с правительством Москвы и ЦБ мы создали рабочую группу по переводу социальной карты москвича, а это 4,5 млн действующих карт, на платформу НСПК», – говорил «Интерфаксу» член правления ВТБ Владимир Верхошинский.

Массовую эмиссию Бинбанк «решил проводить разумно» и дождаться развития инфраструктуры, говорит член правления Бинбанка Дамир Баттулин, поэтому по итогам 2016 г. у банка небольшой объем эмиссии – порядка 20 000 карт. Он полагает, что в 2017 г. Бинбанк выпустит сотни тысяч карт «Мир». «Открытие» выпускает карты «Мир» для зарплатных проектов, банк заключает договоры на зарплатное обслуживание с предприятиями бюджетной сферы, рассказывает исполнительный директор по розничным продуктам банка Антон Сафонов, в 2017 г. «Открытие» планирует выпустить до 200 000 карт «Мир».

По мнению Сафонова, масштаб эмиссии «Мира» будет зависеть от двух факторов: активности самих организаций по переводу зарплатных проектов и маркетинговых действий НСПК по созданию у потребителей спроса на эти карты. Какой картой будут платить люди, зависит от программы лояльности, соглашается Обаева: у международных систем пока больше возможностей получить cashback и бонусы. В среду НСПК объявила о запуске пилота программы лояльности.

Представитель «Розана», производителя карт, на запрос не ответил.