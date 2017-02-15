Moody’s предупредило об ухудшении кредитоспособности АИЖК

Если передача «Российского капитала» на баланс АИЖК произойдет, то пострадать могут основные показатели кредитоспособности АИЖК

Консолидация на балансе Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) строительной компании «СУ-155» может повлиять на капитал АИЖК, говорится в сообщении рейтингового агентства Moody's.

«Российский капитал» принадлежит Агентству по страхованию вкладов (АСВ), при этом банк санирует строительную компанию «СУ-155». По оценке предправления «Российского капитала» Михаила Кузавлева, отрицательная стоимость чистых активов «СУ-155» составляет примерно 90 млрд руб., напомнило Moody's.

На днях гендиректор АСВ Юрий Исаев говорил журналистам, что санация «СУ-155» оказалась для банка «достаточно сложной функцией», передача «Российского капитала» АИЖК - это «принципиальное решение». Он также сказал, что банк «Российский капитал» может быть передан из собственности Агентства по страхованию вкладов АИЖК через уменьшение имущественного взноса России в АСВ. Росимущество может передать акции «Российского капитала» тому, кому сочтет нужным, варианты юридической схемы сделки сейчас отрабатываются, уточнял он.

Если передача «Российского капитала» на баланс АИЖК произойдет, то пострадать могут основные показатели кредитоспособности АИЖК: капитал, прибыльность и, возможно, качество активов АИЖК, пишет Moody's. Активы «Российского капитала» сопоставимы по величине с активами самого АИЖК. Но у банка низкий капитал (отношение капитала банка к активам на 30 сентября 2016 г. - 2,2%), доходы (отношение доходов к средней стоимости активов (ROAA) - минус 4,6%), банк убыточен, доля проблемных кредитов - 23,4% от общего объема портфеля на 30 сентября по РСБУ.

Степень ухудшения платежеспособности АИЖК будет зависеть от того, получит ли «Российский капитал» вливание в капитал от своего нынешнего акционера, и от состава активов, которые получит АИЖК, резюмирует Moody's.