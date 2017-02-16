Отзыв лицензий у спасенных банков обошелся бы государству на 500 млрд рублей дешевле

Большинство банков, которые проходят сейчас процедуру финансового оздоровления, было бы дешевле лишить лицензии, чем спасать, – к таким выводам пришли аналитики Fitch, оценившие 30 санированных банков. По данным Fitch, финансовое оздоровление 20 банков оказалось дороже на 0,5 трлн руб., чем их возможная ликвидация. Экономические потери ЦБ от спасения банков составляют 957 млрд руб., в то время как потери государства и компаний, связанных с ним, при отзыве лицензии у этих банков составили бы 459 млрд руб. Под потерями ЦБ при финансовом оздоровлении агентство понимает выгоду банков, которые они получают от дешевых кредитов регулятора (как правило, кредиты выдаются под 0,51% годовых), а под потерями при отзыве лицензий – выплаты страховок пострадавшим вкладчикам, а также величину депозитов незастрахованных средств населения и компаний, связанных с государством. В 19 случаях стоимость спасения была больше, чем все потенциальные выплаты по застрахованным депозитам и списания обязательств перед компаниями, связанными с государством, пишут аналитики рейтингового агентства.

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