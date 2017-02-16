Банки
Статья опубликована в № 4264 от 16.02.2017 под заголовком: ЦБ переплатил за лечение

Отзыв лицензий у спасенных банков обошелся бы государству на 500 млрд рублей дешевле

Такие расчеты приводит Fitch. Участники рынка не согласны
Большинство банков, спасенных Центробанком, было бы дешевле похоронить, посчитало Fitch
Большинство банков, спасенных Центробанком, было бы дешевле похоронить, посчитало Fitch
Д. Абрамов / Ведомости

Большинство банков, которые проходят сейчас процедуру финансового оздоровления, было бы дешевле лишить лицензии, чем спасать, – к таким выводам пришли аналитики Fitch, оценившие 30 санированных банков. По данным Fitch, финансовое оздоровление 20 банков оказалось дороже на 0,5 трлн руб., чем их возможная ликвидация. Экономические потери ЦБ от спасения банков составляют 957 млрд руб., в то время как потери государства и компаний, связанных с ним, при отзыве лицензии у этих банков составили бы 459 млрд руб. Под потерями ЦБ при финансовом оздоровлении агентство понимает выгоду банков, которые они получают от дешевых кредитов регулятора (как правило, кредиты выдаются под 0,51% годовых), а под потерями при отзыве лицензий – выплаты страховок пострадавшим вкладчикам, а также величину депозитов незастрахованных средств населения и компаний, связанных с государством. В 19 случаях стоимость спасения была больше, чем все потенциальные выплаты по застрахованным депозитам и списания обязательств перед компаниями, связанными с государством, пишут аналитики рейтингового агентства.

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