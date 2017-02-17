Реформа в ОСАГО снова откладывается

Реформа ОСАГО снова откладывается: переход на натуральное возмещение ущерба по ОСАГО начнется с токсичных регионов и, если затея оправдается, распространится на всю страну с 2018 г.

Депутаты обсуждают возможность перенести реформу ОСАГО на 1 января 2018 г., рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и подтвердил представитель ЦБ. Это компромисс по итогам согласования законопроекта, говорит представитель регулятора: ЦБ получит право в этом году определить проблемные регионы, где будет введен приоритет ремонта, а с 2018 г. система будет распространена на всю страну. Изначально ЦБ считал, что реформу нужно проводить по всей России – и как можно скорее, напоминает он. Если не принять дополнительных мер, в 2017 г. ОСАГО может стать в целом убыточным, говорила в среду сенаторам председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

По сути, в этом году заработает пилотный вариант законопроекта для токсичных регионов – тех, которые ЦБ сочтет нужным включить в эксперимент, отмечает Аксаков. Предложение пока обсуждается, продолжает он, но конструкция хороша уже тем, что позволяет отработать натуральное возмещение на южных регионах, где есть значительные злоупотребления недобросовестных автоюристов, а на относительно беспроблемных территориях, например в Москве или Санкт-Петербурге, отложить.

«Пока я трактую это решение просто: реформа закона откладывается, – категоричен управляющий директор по страховым рейтингам RAEX Алексей Янин. – Мы рассчитывали, что риски, связанные с ОСАГО, с введением поправок снизятся уже в первом полугодии, но, видимо, этого не произойдет: снижение рисков откладывается, неопределенность растет». В первую очередь это отразится на игроках с большой долей автогражданки, уверен он: агентство учтет этот фактор при пересмотре рейтингов в первом полугодии.

Выбились из графика «Поправить» закон об ОСАГО президент Владимир Путин поручил в апреле 2016 г. в ходе прямой линии. Предполагалось, что Минфин и ЦБ разработают законопроект и Дума примет его осенью. Разработать успели, а внести – нет, пришлось принимать в первом чтении внесенный летом законопроект Михаила Емельянова. Провести его с существенными правками через второе и третье чтения ЦБ и Минфин планировали до конца 2016 г., затем – до марта 2017 г., теперь – до апреля. Поправки ко второму чтению не согласованы до сих пор.

Выделять несколько самых токсичных регионов для эксперимента бессмысленно, считает исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев: проблемы есть как минимум в 30. К тому же страховщики не смогут массово отправлять машины на ремонт и получать хорошие скидки. В итоге некоторые захотят сдать лицензию на ОСАГО, опасается он.

«Единый агент» работает, электронные полисы страховщики с 1 января продают, а борьба с убыточностью откладывается – это пугает и не может устраивать игроков, рассуждает гендиректор «Ингосстраха» Михаил Волков, задержка реформы может снова привести к проблемам с доступностью полисов: «У нас не будет других вариантов – если нас заставляют предпринимать неестественные шаги, которые оборачиваются для нас крупными убытками, мы будем защищать финансовую устойчивость, и другие игроки, думаю, будут поступать точно так же».

Натуральное возмещение в первую очередь необходимо в регионах, где активны недобросовестные автоюристы, поэтому предложенный депутатами вариант приемлем, не согласен представитель «РЕСО-гарантии»: он позволит страховщикам продемонстрировать эффективность и удобство натурального возмещения. Вопрос убыточности ОСАГО решается либерализацией тарифов, убежден гендиректор «Либерти страхования» Сергей Ковальчук.