Страхование

Набиуллина: ОСАГО станет убыточным в этом году без приоритета ремонта

В прошлом году автогражданка была убыточной в трети регионов России
Если мы не предпримем дополнительных мер, в 2017 г. может возникнуть убыточность в целом отрасли ОСАГО
Если мы не предпримем дополнительных мер, в 2017 г. может возникнуть убыточность в целом отрасли ОСАГО
А. Гордеев / Ведомости

Без натурального возмещения отрасль ОСАГО в 2017 г. может стать убыточной, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации.

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«Если мы не предпримем дополнительных мер, в 2017 г. может возникнуть убыточность в целом отрасли ОСАГО, показывает прогноз наших специалистов», - сказала она (цитата по ТАСС). Одна из ключевых проблем, по ее словам, - деятельность недобросовестных автоюристов: чтобы ее решить, было предложено ввести приоритет натурального возмещения. В целом ОСАГО в 2016 г. было прибыльным, но в трети регионов России — убыточным для страховщиков, заметила Набиуллина.

В ноябре руководитель департамента страхового рынка ЦБ Игорь Жук заявил, что страховщикам невыгодно работать с ОСАГО в 30 регионах России — там коэффициент убыточности автогражданки превышает 150% (его слова передавал «Интерфакс»). А в некоторых регионах, по словам Жука, убыточность превышает и 200%.

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В декабре 2016 г. Набиуллина заявила, что ЦБ поддерживает законодательные поправки к закону об ОСАГО, касающиеся возмещения ремонтом, и подчеркнула, что между страховой компанией и страхователем должны перестать фигурировать деньги. В то же время она обратила внимание на то, что вводить приоритет натурального возмещения можно, только если регулятор сможет воздействовать на недобросовестные компании, отключая их от этой опции.

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Поправки к закону об ОСАГО о натуральном возмещении планировалось принять в осеннюю сессию Госдумы в 2016 г., однако реформа забуксовала: подготовленный Минфином документ не удалось рассмотреть даже в первом чтении. Депутаты взяли за основу законопроект о приоритете натурального возмещения, внесенный летом 2016 г. зампредом фракции «Справедливая Россия» Михаилом Емельяновым: его приняли в первом чтении при условии существенной доработки.

Таким образом, введение «ремонтного» ОСАГО отложили на 1 марта 2017 г., но в ходе работы над поправками ко второму чтению выяснилось, что и к этой дате принять законопроект не успеют. По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, более реальная дата — 1 апреля 2017 г.

По данным ежегодного актуарного мониторинга Российского союза автостраховщиков (РСА), страховые компании столкнутся с дефицитом тарифов по ОСАГО уже в 2017 г.: если проблему недобросовестных автоюристов не решить, компании будут недополучать 43,2% стоимости каждого полиса.

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