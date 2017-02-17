В среднем они упадут на 1,1 процентного пункта, а стоимость кредитов не будет привязана к первоначальному взносу и сроку займа

Сбербанк снижает ставки по ипотеке в среднем на 1,1 процентного пункта (п. п.), заявил президент госбанка Герман Греф. Новые ставки начнут действовать с 20 февраля. При приобретении недвижимости у застройщиков ставка составит 10,9%, при покупке жилья на вторичном рынке — 10,75-12,25%. «Сбербанк впервые вводит дополнительный дисконт в размере 0,5 п. п. для клиентов, которые воспользуются сервисом электронной регистрации сделки при покупке новостройки у застройщика. Таким образом, ставка ипотеки для них составит 10,4%», — рассказал Греф (цитата по «Интерфаксу»).

Кроме того, Сбербанк существенно упростил линейку ставок по жилищным кредитам, сообщил Греф. Теперь ставка будет зависеть только от вида кредита при любом уровне первоначального взноса и сроке кредитования. Так, например, сейчас на сайте Сбербанка говорится, что ипотека на жилье в новостройке будет по ставке 12% при условии первоначального взноса от 15%, сроке кредита до 30 лет и страховании жизни и здоровья заемщика (без последнего условия ставка будет 13%).

Весь прошлый год Сбербанк планомерно снижал ставки по ипотеке. Последний раз — в октябре, тогда банк опустил ставки на 0,5 п. п. до 12-13,5% годовых. По данным Агентства по ипотечному и жилищному кредитованию (АИЖК), среднегодовая ставка в 2016 г. составила 12,6%, снизившись с 13,35% в 2015 г. «Причины снижения ставок по ипотеке — сохранение тренда на снижение инфляции и желание стимулировать рост ипотеки», — сообщил «Ведомостям» представитель Сбербанка.

«Сбербанк реагирует на конкурентную среду, подобные ипотечные ставки уже есть на рынке. А вот снижать их дальше будет уже сложнее, так как стоимость денег сейчас не позволяет этого сделать. По-прежнему все ждут каких-либо движений ЦБ, определяя цены в зависимости от его действий по ключевой ставке и снижению инфляции», — говорит зампред правления Райффайзенбанка Андрей Степаненко.

На фоне сжатия кредитного портфеля (кроме ипотечного) лишняя ликвидность банкам не нужна, и ставки в банковском секторе снижаются гораздо существеннее, чем ключевая ставка ЦБ, говорит заместитель директора центра макроэкономического прогнозирования и инвестиционной стратегии Бинбанка Наталия Шилова. «В результате максимальная ставка по депозитам десяти крупнейших банков опустилась до 8,05%, что соответствует уровням, когда ставка по репо была около 5,5% (сейчас 10,5-11)», — говорит она. По словам Шиловой, стимулирование заявок онлайн тоже общий тренд на банковском рынке, что позволяет банкам снижать издержки на продукты.