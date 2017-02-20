Объемы IPO и SPO российских эмитентов в январе – феврале стали максимальными с 2011 года

Размещение акций российских эмитентов в 2017 г. принесло $1,2 млрд и стало максимальным за первые полтора месяца года с 2011 г., подсчитали аналитики Citi. Активность на рынке акций феноменальная, восхищается руководитель корпоративно-инвестиционного банка Citi в странах Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки Иракли Мтибелишвили: уже состоялось первичное размещение «Детского мира» ($300 млн), вторичное – Трубной металлургической компании (ТМК, $180 млн), «Фосагро» ($250 млн) и UC Rusal ($240 млн), холдинг En+ заявил о подготовке первичного размещения, циркулируют слухи о размещении ритейлера «Лента».

В середине 2016 г. для России открылся рынок еврооблигаций: их размещение в 2016 г. почти в 4 раза превысило показатель 2015 г. и с точки зрения аппетита инвесторов к российскому риску рынок вернулся к состоянию до 2014 г., продолжает Мтибелишвили. С начала года закрыто четыре сделки с евробондами: Альфа-банка, «Полюса», UC Rusal и «Северстали».

Окно для размещений действительно открылось, подтверждает руководитель «Сбербанк CIB» Игорь Буланцев: в ближайшие месяцы стоит ждать новых, в том числе первичных и вторичных размещений: «Такой активности мы не видели с 2014 г.». Рост цен на нефть и избрание Дональда Трампа президентом США оживили интерес зарубежных инвесторов к России, объясняет он. Оживлению способствует относительная стабильность в геополитике и на сырьевых рынках, согласен Мтибелишвили.

В последнее время интерес западных инвесторов к российским активам заметно вырос, говорит топ-менеджер западного инвестбанка: степень политического риска, который инвесторы видят в России, снизилась (в отличие от Европы, где политическая ситуация непонятна), макроэкономическая ситуация улучшилась, цены на нефть выросли.

В отсутствие глобального экономического роста инвесторы сосредоточились на активах, которые обеспечивают быструю доходность, замечает портфельный управляющий «Альфа-капитала» Эдуард Харин, Россия в сравнении с другими развивающимися рынками достаточно дешева, дивиденды российских компаний высоки, их средняя доходность составляет 4,6%, а без потребительского сектора – 6–7%. Кто-то решит зафиксировать прибыль и будут новые первичные и вторичные размещения, убежден он. Турбулентность могут спровоцировать выборы во Франции – если к власти придут ультраправые силы, инвесторы начнут выходить из развивающихся рынков и отдавать предпочтение развитым, заключает Харин.

Оживление продолжится и на рынке евробондов: в 2017–2018 гг. погашаются большие выпуски, появившиеся во время бума 2012–2013 гг., напоминает партнер PwC Рустем Терегулов. Заявки на новые бумаги для рефинансирования выпуска с погашением в 2018 г. собирает «Северсталь», говорит аналитик Райффайзенбанка Ирина Ализаровская, короткие выпуски есть у «Евраза», НЛМК, ТМК, РЖД.

Из-за санкций спрос на рынке российских еврооблигаций превысил предложение, констатирует трейдер «Атона» Михаил Ващенко: такие крупные игроки, как Газпромбанк, Сбербанк, ВТБ или «Роснефть», не размещаются, зарубежные инвесторы покупать их все равно не будут, а валюты в страну поступает много – вот и сформировался дефицит, уже размещенные бумаги выросли в цене. К тому же все больше эмитентов ждет долгосрочного роста долларовых ставок, ориентируясь на комментарии Федеральной резервной системы США, напоминает он: «Разумно занимать сейчас, до их повышения».

Выпуски евробондов в 2017 г. будут сопоставимы с выпусками 2016 г., но вряд ли достигнут пикового 2013 года, прогнозирует Терегулов.

Рефинансировать евробонды сейчас было бы достаточно дорого, отмечает представитель «Северстали», и компания действительно разместилась, воспользовавшись образовавшимся окном: «И ставка, по которой мы привлекли финансирование, и конверты с нулевым купоном подтверждают, что спрос на качественных эмитентов из России сейчас достаточно высок». В последние три месяца приток средств инвесторов в российские акции и облигации идет достаточно активно, продолжает он, глобальное отношение к России меняется: фонды, инвестирующие в развивающиеся рынки, начинают смотреть на Россию с интересом: впервые за три года ожидается рост ВВП, инвесторы надеются на изменение геополитической ситуации, на фоне зарубежных рынков, например Европы с ее отрицательными ставками, Россия смотрится неплохо. Рынок действительно хороший, интерес со стороны инвесторов есть, согласен топ-менеджер крупного эмитента.

Начинает выходить годовая отчетность компаний – будет неудивительно, если за ней последуют новые размещения, прогнозирует представитель «Северстали».