ЦБ ввел в два банка временную администрацию

Это находившийся на санации у Татфондбанка банк «Советский» и татарстанский «Тимер банк»

Банк России с 20 февраля ввел временную администрацию в петербургское АО «Банк «Советский» и в ПАО «Тимер банк», зарегистрированное в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба регулятора. Функции временной администрации возложены на Агентство по страхованию вкладов, на это время полномочия органов управления банками приостановлены.

Первоочередной задачей временной администрации ЦБ назвал обследование финансового положения обоих банков. Временная администрация в лице АСВ вводится для предупреждения банкротства банков, следует из сообщений на сайте регулятора.

Сначала «Прайм» и «Банки.ру» со ссылкой на источники сообщили, что оба банка отключены от системы банковских электронных срочных платежей (БЭСП) ЦБ. Однако позже агентство «Прайм» сообщило, что ЦБ вновь подключил «Советский» и Тимер Банк к БЭСП.

Банк «Советский» с октября 2015 г. проходит процедуру санации, а его санатором является Татфондбанк, деятельность которого ЦБ приостановил с 15 декабря. В марте 2016 г. стало известно, что Татфондбанк купил 99,999% акций «Советского».

На 1 декабря 2016 г. в банке «Советский» сумма вкладов населения и средств индивидуальных предпринимателей составляла 30,4 млрд руб., говорил «Прайму» начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. По его оценке, в случае отзыва лицензии у банка компенсации вкладчикам могут составить около 27,4 млрд. Отчетность банка перестала публиковаться на сайте ЦБ с 1 декабря 2016 г.

«Тимер банк» с 16 декабря сообщил, что приостанавливает обслуживание своих платежных карт через процессинговый центр Татфондбанка. Это объяснялось решением международных платежных систем Visa и MasterCard о приостановлении обслуживания платежных карт через процессинговый центр Татфондбанка. Также «Тимер банк» ввел ограничения по операциям в своих банкоматах и ограничил выдачу вкладов суммой 5000 руб. в день при досрочном изъятии депозитов, напоминают «Банки.ру».

На 1 января 2016 г. в «Тимер банке» вклады населения и индивидуальных предпринимателей насчитывали 9,5 млрд руб., сообщал Осадчий. По его словам, в случае отзыва лицензии выплаты АСВ могут составить около 8,6 млрд руб. «После 1 января 2016 г. отчетность банка перестала публиковаться на сайте ЦБ», - отметил он.