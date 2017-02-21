Большинство жителей России предпочитают деньги всем другим подаркам. Об этом заявили 69% женщин и 64% мужчин, опрошенных компанией «Делойт» в конце 2016 г.

Банк «Русский стандарт» накануне гендерных праздников выяснил, какие суммы мужчины и женщины обычно получают в подарок и как тратят желанные денежные подарки. Специалисты «Русского стандарта» проанализировали операции более 500 000 подарочных карт, выпущенных к различным праздникам, в том числе к 23 февраля и 8 марта.

Что такое банковская подарочная карта Это обычные неименные предоплаченные банковские карты, пригодные для оплаты товаров и услуг в России везде, где принимают карты Visa или Masterсard, в том числе в интернете. Такую карту можно приобрести в банке и подарить кому угодно. Банк выпускает подарочные карты на сумму от 1000 до 15 000 руб Подарочные карты выпускают несколько крупных банков, в частности, Газпромбанк, Промсвязьбанк (Поздравительная карта). Обычно подарочные карты выпускают на сумму от 1000 до 15 000 руб.

На что тратят деньги

Анализ транзакций по проданным картам показал, что за «время жизни» карты совершается в среднем 3–4 расходные операции. Но если речь идет о подарочной карте к 23 февраля, то их пользователи тратят деньги в среднем за две операции. В то время как по «женской карте» (к 8 марта) операций в два раза больше – в среднем 4–5.

Причем подаренные деньги мужчины тратят в среднем за 25 дней, а женщины расходуют карточный лимит за 1,5 месяца.

Отчасти такая разница в количестве покупок и скорости расходования лимита подарочных карт может быть связана с разницей в менталитете – женщинам не так, как мужчинам, свойственны разовые крупные покупки, предполагают в банке.

Другая причина – разница номиналов предоплаченных карт, которым клиенты отдают предпочтение. Ведь, по статистике банка, мужчины вдвое щедрее женщин: самый популярный у клиентов номинал подарочной карты к 23 февраля – 5000 руб., а к 8 марта – 10 000 руб.

Большинство транзакций по подарочным картам к 23 февраля приходится на вполне традиционные мужские покупки: в автомагазинах проходит 5,94% транзакций. Далее следуют магазины косметики (5,6%) и одежды (4,97%), товаров для дома (4,91%) и стройматериалов (4,54%). Среди интересных покупок по «мужским» подарочным картам – операция в магазине детских игрушек и оплата счета в пивном ресторане.

Кому дарят подарки Чаще всего россияне дарят подарки своим вторым половинкам - об этом сообщили 80% жителей городов, опрошенных компанией Nielsen в декабре 2016 г. 71% одаривают родителей, 50% — друзей. Своих детей до 18 лет радуют подарками 41% российских потребителей, сыновьям и дочерям старше 18 лет дарят 34%. 29% россиян покупают подарки сами себе.

А вот покупки по подарочным картам к 8 марта чаще всего совершаются в салонах связи. На первом месте в списке покупок представительниц прекрасного пола оказались мобильные телефоны (5,8%), на втором – цветы и садовые принадлежности (4,94%). На операции в магазинах товаров для дома приходится 4,7% транзакций по «женским» картам, одежды – 4,51%, обуви – 3,94%. Из необычных операций – крупные покупки в зоомагазине и кондитерской.

«В соответствии с законодательством при покупке предоплаченной подарочной карты с лимитом до 15 000 руб. идентификация клиента не требуется, поэтому сделать такой подарок легко – не нужно открывать счет, заполнять анкеты, карту может купить один человек в подарок другому, который и будет ее использовать», – объясняет исполнительный директор «Империя приват банкинг» Камаль Буши.

Правда, получить к празднику денежный подарок, скорее всего, сможет заметно меньшее число россиян, чем хотели бы. Согласно данным «Делойт», дарить деньги родным и друзьям к праздникам готовы лишь 32% респондентов.

Какие подарки дарят чаще всего

Более половины россиян (51%) обычно дарят родным и друзьям лишь шоколад и конфеты, косметику и парфюмерию – 48%, выяснили в «Делойт».

По данным исследования Nielsen, проведенного в декабре 2016 г. в 22 городах России с населением от 0,5 млн, российские потребители наиболее часто приобретают в качестве подарка шоколад и шоколадные конфеты. Об этом сообщили 68% респондентов. 49% россиян выбирают в магазинах подарки из категории товаров для дома, 48% покупают игрушки, 45% – чай, 44% – торты, средства по уходу за собой – 42%.

Причем 49% респондентов сказали Nielsen, что за последние 12 месяцев приобретали в супермаркетах и других торговых точках специальные подарочные наборы из шоколада и конфет, 29% покупали подарочные наборы из чая, 28% – наборы из средств для ухода за собой, 23% – кофе в подарочной упаковке. Продукция в подарочных наборах и в праздничной упаковке находит спрос у покупателей, которые в текущих условиях особенно внимательны к своему бюджету, считает руководитель направления оценки эффективности продаж и маркетинговых коммуникаций «Nielsen Россия» Марина Ерскова.