Совет директоров Балтинвестбанка приостановил полномочия Константина Яковлева

Совет директоров Балтинвестбанка 20 февраля проголосовал за приостановку полномочий председателя правления банка Константина Яковлева, сообщил банк. С 21 февраля временно исполняющим обязанности председателя правления банка назначен заместитель Яковлева Максим Козырев. За это решение проголосовали все 5 членов совета директоров. На общем собрании акционеров Балтинвестбанка, которое состоится 12 апреля, будет принято решение о досрочном прекращении полномочий Яковлева, тогда же будет избран новый глава правления Балтинвестбанка, говорится в раскрытии информации.

С декабря 2015 г. Балтинвестбанк находится в процессе санации Абсолют банком. Константин Яковлев в декабре 2015 г. стал и. о. председателя правления, с июня 2016 г. утвержден в этой должности. «Константин Яковлев, по сути, с самого начала работы во временной администрации АСВ выполнял роль антикризисного управляющего, успешно справился с поставленными задачами – Балтинвестбанк уже через несколько месяцев не только вернулся в нормальное рабочее русло, но и увеличил портфель депозитов физических лиц, улучшил рейтинги банка и, кроме того, перезапустил линейку новых продуктов», - комментируют в пресс-службе Балтинвестбанка. Перед банком поставлены новые задачи, главная из которых - наращивать бизнес и развивать его, в этой связи рассматриваются кандидатуры именно под эти задачи, сообщает пресс-служба, не называя кандидатов.

Председателем правления Балтинвестбанка может стать руководитель петербургского филиала Абсолют банка Елена Кондратюк, сообщил в понедельник источник в Абсолют банке. У Кондратюк хорошие отношения с руководством, а у филиала – высокие показатели, кроме того, для управления санируемым банком было логично выбрать именно внутреннего кандидата, говорил собеседник «Ведомостей».

Кондратюк работала в петербургских филиалах МДМ-банка, Альфа-банка, Глобэкс-банка. В 2011 г. она возглавила петербургский филиал Транскредитбанка (ТКБ). Тогда его акционерами были РЖД (54,3%) и ВТБ (43,1%). В ноябре 2013 г. ТКБ был присоединен к «ВТБ 24», после Кондратюк возглавила филиал Всероссийского банка развития регионов. На должности главы филиала Абсолют банка Кондратюк работает с апреля 2015 г. Кондратюк во вторник отказалась от комментариев.

Основной акционер Абсолют банка – ПАО «Объединенные кредитные системы», которое входит в состав подконтрольного РЖД НПФ «Благосостояние». Яковлев очень востребован на новых проектах акционера, сообщила пресс-служба Балтинвестбанка, не уточнив, в какой именно проект и на какую должность перейдет топ-менеджер. Константин Яковлев работал в банке «КИТ финанс», финансовым оздоровлением которого занимался НПФ «Благосостояние», – с декабря 2008 г. был заместителем и первым заместителем гендиректора, а с августа 2013 г. по апрель 2014 г. гендиректором. После присоединения «КИТ финанса» к Абсолют банку Яковлев стал заместителем председателя правления Абсолют банка.

На собрании акционеров в понедельник также было принято решение включить в состав правления главного бухгалтера банка Ольгу Сафонову. С 2012 г. до октября 2016 г. она была заместителем главного бухгалтера. Кандидатура Сафоновой пока не согласована с регулятором, банк планирует направить документы в Северо-Западное главное управление Центрального банка, сообщает банк.