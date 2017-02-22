Банки
Статья опубликована в № 4268 от 22.02.2017 под заголовком: ЦБ очистит прошлое

ЦБ намерен очистить капитал банков от подозрительных доходов

Регулятор сможет требовать убрать их из капитала, если они были включены в него после января 2014 года
Центробанк покопается в том, как банки пополняли капитал с 2014 г.
Центробанк покопается в том, как банки пополняли капитал с 2014 г.
Евгений Разумный / Ведомости

Банкам придется исключить из капитала ненадлежащие доходы, в случае если они были включены в его расчет после января 2014 г., заявил в интервью «Интерфаксу» директор департамента банковского регулирования Центробанка Алексей Лобанов. До сих пор регулятор ограничивался лишь тем, что стремился заранее предупреждать банкиров о том, какие источники пополнения капитала вызывают у него подозрения и могут быть квалифицированы как ненадлежащие.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике