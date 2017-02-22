ЦБ намерен очистить капитал банков от подозрительных доходов

Регулятор сможет требовать убрать их из капитала, если они были включены в него после января 2014 года

Банкам придется исключить из капитала ненадлежащие доходы, в случае если они были включены в его расчет после января 2014 г., заявил в интервью «Интерфаксу» директор департамента банковского регулирования Центробанка Алексей Лобанов. До сих пор регулятор ограничивался лишь тем, что стремился заранее предупреждать банкиров о том, какие источники пополнения капитала вызывают у него подозрения и могут быть квалифицированы как ненадлежащие.