Как Центробанк ищет тайные вклады

Центробанк составил перечень признаков, которые могут свидетельствовать о забалансовых вкладах, и в августе разослал его в территориальные учреждения, рассказывал в октябре зампред ЦБ Василий Поздышев. Этим документом подразделения ЦБ будут руководствоваться, дистанционно надзирая за банками, говорил Поздышев. «Ведомости» выяснили, как регулятор будет искать вклады, привлеченные тайком от него.

Признаков, по словам Поздышева, много, но назвал он лишь несколько: «Критерии очень простые <...> видим, что у банка 1000 вкладчиков имеет вклады с чрезвычайно круглыми цифрами. Вклад на 2000 руб. у большого количества вкладчиков <...> – в реальной жизни такого не бывает. Значит, есть какая-то манипуляция в IT-системе» (цитата по «Интерфаксу»). ЦБ, продолжал он, обращает внимание и на сотрудников, которые раньше работали в банках, где находили спрятанные вклады.

Про остальные критерии ЦБ «Ведомостям» рассказали финансист, знающий содержание письма, и топ-менеджер банка, прошедшего проверку ЦБ по новой методологии. Регулятор обращает внимание на количество штатных кассиров и операционных окон в отделении: если сотрудников и окон много, а вкладов – не очень, такое несоответствие должно привлечь внимание проверяющих, рассказывает финансист. Кроме того, регулятор смотрит на количество операций и соотносит его с режимом работы банка, особенно на операции в выходные дни или по ночам, продолжают собеседники «Ведомостей». Изучает ЦБ и расходы банка на рекламу вкладов, говорят они. Регулятора беспокоит, если он видит, что банк проводит агрессивную рекламную кампанию и предлагает высокие ставки, отмечает банкир, столкнувшийся с проверкой «по-новому».

Особое внимание – мелким вкладам, которые незадолго до истечения срока увеличиваются в разы, продолжает финансист. «Если кто-то держал на депозите 3000 руб., маловероятно, что за пару дней до истечения срока он довнесет на счет 1 млн руб.», – объясняет он. ЦБ, в принципе, выделяет вклады небольшого размера, добавляет банкир, хотя нередко это настоящие вклады, например, пенсионеров.

Вклады стали лучше прятаться «После истории с Мособлбанком мы разработали технологическую карту, которая позволяла эти банки выявлять. Кредитные организации эту карту получили и изменили свои технологии. Сейчас мы не считаем целесообразным доводить эти критерии до банковского сообщества», – объяснил зампред ЦБ Владимир Сафронов.

Неучтенные вклады может выдать и так называемое дробное внесение средств, следует из письма ЦБ. Например, 1543 руб. и 37 коп. «Клиент не будет через кассу вносить сумму до копейки. Скорее всего это проценты по вкладу, которые банк провел как внесение средств самим клиентом», – объясняет финансист.

Сотрудники регулятора изучают автоматизированную банковскую систему (АБС), знают собеседники «Ведомостей». Нет ли в ней каких-либо особых отметок возле вкладов, например значка «VIP» против небольших депозитов или же галочки, поясняет финансист.

Сейчас на предмет спрятанных вкладов проверяют все банки, в которые выходит плановая проверка, говорит топ-менеджер банка из первой сотни. Это подтвердили двое его коллег из других банков.

Срабатывание одного из признаков не означает, что регулятор автоматически делает вывод о наличии забалансовых вкладов, успокаивал во вторник банкиров Поздышев. Но раскрывать свою тактику ЦБ не стал. Стоит рассказать критерии, как банки приспособятся к ним и найти спрятанные вклады станет сложнее, объяснил руководитель главной инспекции ЦБ Владимир Сафронов (см. врез на стр. 11).

Все те меры, которые перечисляет ЦБ, должны помочь найти неучтенные средства населения, полагает президент Клуба банковских бухгалтеров Кирилл Парфенов, но есть и определенные допущения: «Если банк захочет спрятать вклады хорошо, ему это скорее всего удастся и ЦБ, опираясь исключительно на перечисленные признаки, их не найдет. Банк может не оформлять внесение средств через кассу или же может принимать вклады во втором тайном офисе и таким образом ограничения обходить». В этом случае сотрудникам ЦБ придется искать этот второй офис, вторую кассу и вторую АБС, заключает он. Те же сомнения и у топ-менеджера банка из первой сотни: «Обойти ограничения можно всегда».

Без элементов оперативно-розыскной деятельности обнаружить доказательство того, что в банке есть забалансовые вклады, очень сложно, признавал Поздышев в октябре: «Вопрос забалансовых вкладчиков, как и любое мошенничество, – это же криминальное действие, в рамках полномочий ЦБ обнаружить его очень трудно. Поэтому мы взаимодействуем по этой линии с правоохранительными органами, у которых есть право оперативно-розыскной деятельности».