«Эксперт РА» обновило совет директоров

Акционеры рейтингового агентства «Эксперт РА» (бренд RAEX) переизбрали совет директоров, расширив его с семи до девяти человек
RAEX
Акционеры рейтингового агентства «Эксперт РА» (бренд RAEX) переизбрали совет директоров, расширив его с семи до девяти человек. Совет директоров пришлось переизбрать досрочно «в рамках рекомендации ЦБ по обеспечению независимости рейтинговых агентств», следует из ответа пресс-службы. «Нашей задачей было увеличить число независимых директоров, которые хорошо известны в России и знакомы с российской практикой», – сказал «Ведомостям» акционер агентства Дмитрий Гришанков. В частности, в состав совета вошли президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков и президент Российского союза страховщиков Игорь Юргенс, а также юрист адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Аркадий Краснихин. Не исключено, что через год собрание акционеров может рассмотреть пару человек, которых знают на международном рынке, допускает Гришанков (сам переизбран в совет повторно).