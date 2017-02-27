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Статья опубликована в № 4269 от 27.02.2017 под заголовком: Тарико раздал карты

Рустам Тарико вверил карточный бизнес выходцу из Сбербанка

В правление «Русского стандарта» может войти экс-глава карточного бизнеса Сбербанка Ростислав Яныкин
Отвечать за ключевой для «Русского стандарта» бизнес – кредитные карты – будет выходец из Сбербанка Ростислав Яныкин
Отвечать за ключевой для «Русского стандарта» бизнес – кредитные карты – будет выходец из Сбербанка Ростислав Яныкин
С. Портер / Ведомости

О том, что карточный бизнес «Русского стандарта» возглавит бывший руководитель карточного бизнеса Сбербанка Ростислав Яныкин, «Ведомостям» рассказал один из розничных банкиров. Это подтвердил представитель банка. Яныкин же уточнил, что работает в «Русском стандарте» с 1 февраля на должности исполнительного директора кредитно-карточного бизнеса: «В круг моих задач входит разработка новой стратегии карточного бизнеса банка».

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