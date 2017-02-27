Рустам Тарико вверил карточный бизнес выходцу из Сбербанка

Отвечать за ключевой для «Русского стандарта» бизнес – кредитные карты – будет выходец из Сбербанка Ростислав Яныкин

О том, что карточный бизнес «Русского стандарта» возглавит бывший руководитель карточного бизнеса Сбербанка Ростислав Яныкин, «Ведомостям» рассказал один из розничных банкиров. Это подтвердил представитель банка. Яныкин же уточнил, что работает в «Русском стандарте» с 1 февраля на должности исполнительного директора кредитно-карточного бизнеса: «В круг моих задач входит разработка новой стратегии карточного бизнеса банка».