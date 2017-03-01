Клиенты Бинбанка столкнулись с двойным списанием средств по картам

По карточкам Бинбанка происходит двойное списание финансовых средств, рассказал «Ведомостям» один из клиентов кредитной организации. Деньги были списаны повторно за совершавшиеся ранее операции.

Робот при звонке в колл-центр подтвердил, что у клиентов кредитной организации произошли повторные списания с карт. Ожидание соединения с оператором при звонке в колл-центр Бинбанка составило более 15 минут. «Это системная ошибка в банке: списания произошли у всех владельцев карт банка. Нам сейчас все звонят», – объяснил столь долгое соединение сотрудник колл-центра. «С данной проблемой в среду столкнулись менее 5% карточных клиентов банка», — уточнили в пресс-службе кредитной организации.

Денежные средства повторно списываются за уже сделанные операции с 20 по 28 февраля, рассказал он. «Банк делает все возможное для определения [причины] возникновения этой проблемы. Повторные списания ошибочны», – заявил оператор в колл-центре и пообещал, что в течение двух часов (звонок совершался в 14.30 мск) ошибочно списанные средства будут возвращены на счет. «Не будет начислено никаких комиссий и процентов. О возврате средств банк оповестит с помощью sms», – уверил он.

«Все технические работы завершены, идет процесс возврата клиентам некорректных списаний, он завершится в течение полутора часов. Все клиенты получат sms-уведомления с корректным отображением баланса. Также баланс по карте можно проверить в интернет-банке», – рассказал представитель кредитной организации и принес извинения клиентам за доставленные неудобства.

На сайте банка появилось сообщение о том, что некорректное списание средств по картам связано с техническими работами. «Работы будут завершены в течение двух часов. Никаких действий клиентам совершать не требуется. Баланс по карте будет отображаться корректно в течение сегодняшнего дня», – говорится в сообщении банка.

В среду же Бинбанк объявил, что на внеочередном общем собрании акционеров кредитной организации, состоявшемся во вторник, был избран новый состав совета директоров банка. Возглавил его Михаил Гуцериев. Помимо него в совет вошли Анжелика Аншакова, Георгий Аракелян, Саит-Салам Гуцериев, Саид Гуцериев, Александр Лукин, Кирилл Любенцов, Сергей Марьин, Авет Миракян, Петр Морсин, Сергей Попов, Александр Филатов и Микаил Шишханов.