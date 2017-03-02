Суды вынесли пять первых приговоров за фальсификацию отчетности

Фальсификаторы банковской отчетности получили первые приговоры
Сергей Портер / Ведомости
Первые в России приговоры по новой статье Уголовного кодекса (УК) о фальсификации финансовой отчетности были вынесены в Москве в 2016 г., заявил в среду руководитель Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве Александр Дрыманов. «С 2015 г. подразделениями Главного управления окончено шесть уголовных дел по материалам Центробанка, пять из которых направлены в суд и по ним состоялись первые <...> в России обвинительные приговоры», – рассказал он (цитата по ТАСС).