Суды вынесли пять первых приговоров за фальсификацию отчетности

Первые в России приговоры по новой статье Уголовного кодекса (УК) о фальсификации финансовой отчетности были вынесены в Москве в 2016 г., заявил в среду руководитель Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве Александр Дрыманов. «С 2015 г. подразделениями Главного управления окончено шесть уголовных дел по материалам Центробанка, пять из которых направлены в суд и по ним состоялись первые <...> в России обвинительные приговоры», – рассказал он (цитата по ТАСС).

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