Игорь Ким готов продать Экспобанк в Латвии

Игорь Ким готов продать латвийский AS Expobabk, об этом в четверг заявил сам банкир. По его словам, продажа возможна, если будет хорошее коммерческое предложение. Альтернативный вариант — объединение банков на базе чешского Expobank CZ. Решение еще не принято, подчеркнул Ким.

Банком в Латвии Ким владеет с 2012 г., когда выкупил у «МДМ банка» латвийский LTB, тогда он был 15-м в стране по величине активов. В 2014 г. российский Экспобанк приобрел чешский LBBW Bank CZ (Landesbank Ba­den — Wurttemberg), тогда он занимал 7-е место в стране по величине активов. Позже банк был переименован в Expobank. Опорным для банковской группы Кима является российский Экспобанк, который он приобрел в 2012 г. у британской финансовой группы Barclays.

Теперь в группе появился новый актив. Ким рассказал, что 28 февраля чешский банк закрыл сделку по приобретению сербского Marfin Bank Beograd у кипрского Cyprus Popular Bank (Laiki). Цену покупки он сообщить отказался. Договор о купле-продаже акций сербского банка был подписан еще в сентябре прошлого года. Marfin Bank Beograd — средний сербский банк, у него 18 отделений по стране.

Кроме того, у группы сохраняется интерес и к российским банкам, следует из слов Кима. Он рассказал, что команда планирует закрыть одну-две сделки в России, но наименования потенциальных приобретений не раскрыл. В 2015 г. году Экспобанк купил российскую «дочку» Royal Bank of Scotland, а в 2016 г. закрыл сделку по приобретению «дочки» британского банка в Казахстане.

В прошлом году Ким интересовался покупкой Меткомбанка, который принадлежал тогда Алексею Мордашову, рассказывали два финансиста, знакомых с ходом переговоров. Меткомбанк в итоге отошел Совкомбанку — его заявка оказалась лучше, говорит один из собеседников «Ведомостей». Интерес был и к «Гаранти банк — Москва», принадлежавшему турецкой финансовой корпорации Garanti Bankasi, который также достался Совкомбанку, заключает он.