Бывший совладелец банка «Траст» Илья Юров подал иск в Нью-Йорке к акционерам «Открытие холдинга»

Пока ничего не может охладить пыл Ильи Юрова

Статья опубликована в № 4273 от 03.03.2017 под заголовком: Юров пригласил Беляева в Нью-Йорк

Бывший совладелец банка «Траст» Илья Юров подал 30 декабря иск в Нью-Йорке к «Открытие холдингу», а также его акционерам Вадиму Беляеву и Рубену Аганбегяну. Информация об этом содержится в материалах суда.