Банки
Статья опубликована в № 4273 от 03.03.2017 под заголовком: Юров пригласил Беляева в Нью-Йорк

Бывший совладелец банка «Траст» Илья Юров подал иск в Нью-Йорке к акционерам «Открытие холдинга»

Он просит возместить ему минимум $21 млн ущерба
Пока ничего не может охладить пыл Ильи Юрова
Пока ничего не может охладить пыл Ильи Юрова
Евгений Егоров / Ведомости

Бывший совладелец банка «Траст» Илья Юров подал 30 декабря иск в Нью-Йорке к «Открытие холдингу», а также его акционерам Вадиму Беляеву и Рубену Аганбегяну. Информация об этом содержится в материалах суда.

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Комментарии  ()
Антон Осипов
04:03 03.03.2017
Здравствуйте! Дайте, пожалуйста, ссылку, откуда Вы цитируете. С уважением, модератор форума
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