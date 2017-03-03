Банки Статья опубликована в № 4273 от 03.03.2017 под заголовком: Юров пригласил Беляева в Нью-Йорк Бывший совладелец банка «Траст» Илья Юров подал иск в Нью-Йорке к акционерам «Открытие холдинга» Он просит возместить ему минимум $21 млн ущерба 02 марта 23:47 Анна Еремина / Ведомости {{fb}} {{vk}} {{twitter}} Пока ничего не может охладить пыл Ильи Юрова Евгений Егоров / Ведомости Бывший совладелец банка «Траст» Илья Юров подал 30 декабря иск в Нью-Йорке к «Открытие холдингу», а также его акционерам Вадиму Беляеву и Рубену Аганбегяну. Информация об этом содержится в материалах суда. Я уже подписчик. ВойтиПолная версия доступна только подписчикамПодписка на бумажную газету и другие тарифыПодписка на «Ведомости» — это:Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитикеВозможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)Всегда свежий номер в разделе «Газета»Ежедневный e-mail с анонсами важных материаловУчастие в обсуждении материалов на сайтеNEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)NEW подарки и скидки от наших партнеров