Генпрокуратура России направила запрос на Украину о выдаче экс-совладельца банка «Траст»

Генеральная прокуратура России направила запрос Украине о выдаче бывшего совладельца банка «Траст» Ильи Юрова, сообщил замгенпрокурора Саак Карапетян.

«В ноябре был направлен запрос Украине о выдаче Юрова. Он еще не рассмотрен», - сказал он.

В России Юров и его партнеры Николай Фетисов и Сергей Беляев обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере – дело против них в апреле 2015 г. возбудило Главное следственное управление МВД по Москве. В декабре 2015 г. Тверской суд Москвы заочно всех арестовал. По данным МВД, бывшие сотрудники банка в 2012–2014 гг. заключили фиктивные кредитные договоры с кипрскими компаниями и перевели на их счета 7,05 млрд руб. и $118,3 млн. Впоследствии эти деньги были перечислены на счета подконтрольных руководству «Траста» физических и юридических лиц, в том числе находящихся за рубежом.