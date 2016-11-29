Прокуратура Украины обжаловала отказ в аресте Ильи Юрова

Прокуратура Киевской области обжаловала решение Бориспольского городского районного суда об отказе в аресте бывшего владельца банка «Траст» Ильи Юрова. Об этом во вторник, 29 ноября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства. Сам Юров отказался от комментариев. Знакомый Юрова говорит, что сейчас бывший совладелец банка «Траст» находится в Киеве.

Юров прилетел из Лондона в Киев по личным делам 20 ноября. На паспортном контроле в аэропорту он предъявил паспорт гражданина Республики Кипр, сообщало украинское издание «Обозреватель». Приезд бизнесмена в Киев собеседник «Ведомостей» объясняет «некоторым делом, не связанным с «Трастом». Помощник руководителя государственной пограничной службы Украины Олег Слободян рассказал 22 ноября, что 20 ноября Юров был задержан прямо в аэропорту «Борисполь» по поручению Интерпола, а затем передан МВД. Знакомый экс-банкира тогда говорил, что Юров находится в Киеве «не в местах лишения свободы и не в аэропорту» – с ним произошел «инцидент при въезде на Украину». Поскольку он находится в розыске, были «дополнительные проверки», рассказывал его знакомый, объясняя их тем, что с 30 августа возникла дополнительная юридическая процедура, которой раньше не было.

«Обозреватель» написал, что Бориспольский городской районный суд Киевской области 23 ноября отказался удовлетворить ходатайство прокуратуры об аресте Юрова. Это решение было принято в связи с невозможностью «подтвердить личность Ильи Юрова» – номер кипрского паспорта экс-банкира (а в суде Юров заявил, что является гражданином Республики Кипр, а не России) не совпадает с номером, указанным в розыскной карточке Интерпола. Судья тогда говорил, что пока решение суда не вступит в законную силу (на апелляцию дается пять дней), Юров не сможет покинуть территорию Украины. Представитель Бориспольской городской прокуратуры Киевской области рассказал украинскому изданию, что решение суда будет обжаловано.

Как отмечалось, в суд бизнесмен приехал в карете скорой помощи: экс-банкир сразу после задержания в аэропорту обратился за медицинской помощью в клинику «Борис» и находился там до приезда на судебное заседание.

Официальный представитель Генеральной прокуратуры России Александр Куренной на прошлой неделе говорил «Интерфаксу», что в надзорном ведомстве «готовятся материалы для запроса о выдаче Юрова в Россию». Источник, близкий к генеральной прокуратуре Украины, подтверждал задержание Юрова, но говорил, что никаких документов об экстрадиции бывшего банкира в Россию в украинское ведомство не поступало.

В России Юров и его партнеры Николай Фетисов и Сергей Беляев обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере – дело против них в апреле 2015 г. возбудило Главное следственное управление МВД по Москве. В декабре 2015 г. Тверской суд Москвы заочно всех арестовал. По данным МВД, бывшие сотрудники банка в 2012–2014 гг. заключили фиктивные кредитные договоры с кипрскими компаниями и перевели на их счета 7,05 млрд руб. и $118,3 млн. Впоследствии эти деньги были перечислены на счета подконтрольных руководству «Траста» физических и юридических лиц, в том числе находящихся за рубежом.