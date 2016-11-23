Украинский суд отказался арестовывать Илью Юрова

После решения суда Юров в разговоре с корреспондентом «Ведомостей» попросил передать привет «всем тем, кто утверждает, что он находится в изоляторе»

Бориспольский городской районный суд Киевской области отказался удовлетворить ходатайство прокуратуры об аресте бывшего владельца банка «Траст» Ильи Юрова, сообщило в среду украинское издание «Обозреватель».

Это решение было принято в связи с невозможностью «подтвердить личность Ильи Юрова» – номер кипрского паспорта экс-банкира (а в суде Юров заявил, что является гражданином Республики Кипр, а не России) не совпадает с номером, указанным в розыскной карточке Интерпола. По словам судьи, пока решение суда не вступит в законную силу (на апелляцию дается пять дней), Юров не сможет покинуть территорию Украины. Представитель Бориспольской городской прокуратуры Киевской области рассказал украинскому изданию, что решение суда будет обжаловано.

После решения суда Юров в разговоре с корреспондентом «Ведомостей» попросил передать привет «всем тем, кто утверждает, что он находится в изоляторе». Во вторник помощник руководителя государственной пограничной службы Украины Олега Слободяна сообщил «Интерфаксу», что 20 ноября бывший банкир был задержан в киевском аэропорту «Борисполь» по поручению Интерпола, а затем передан МВД. Знакомый Юрова говорил, что экс-финансист находится в Киеве «не в местах лишения свободы и не в аэропорту» – с ним произошел «инцидент при въезде на Украину». Сам Юров не смог во вторник определить свой статус – это ему надо было уточнить у адвокатов.

Как отмечает «Обозреватель», Юров приехал в суд на машине скорой помощи из медицинского учреждения. Издание пишет, что экс-банкир сразу после задержания в аэропорту обратился за медицинской помощью в клинику «Борис» и находился там до приезда на судебное заседание.

Юров прилетел из Лондона в Киев по личным делам 20 ноября. На паспортном контроле в аэропорту он предъявил паспорт гражданина Республики Кипр, сообщал «Обозреватель». Поскольку он находится в розыске, были «дополнительные проверки», рассказывал его знакомый, объясняя их тем, что с 30 августа возникла дополнительная юридическая процедура, которой раньше не было. Приезд Юрова в Киев собеседник «Ведомостей» объясняет «некоторым делом, не связанным с «Трастом».

Официальный представитель генеральной прокуратуры России Александр Куренной заявил «Интерфаксу», что в надзорном ведомстве «готовятся материалы для запроса о выдаче Юрова в Россию». Днем во вторник источник, близкий к Генеральной прокуратуре Украины, подтверждал задержание Юрова, но говорил, что никаких документов об экстрадиции бывшего банкира в Россию в украинское ведомство не поступало. Сам Юров назвал информацию о запросе российской Генпрокуратуры «ерундой».

В России Юров и его партнеры Николай Фетисов и Сергей Беляев обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере – дело против них в апреле 2015 г. возбудило Главное следственное управление МВД по Москве. В декабре 2015 г. Тверской суд Москвы заочно всех арестовал. По данным МВД, бывшие сотрудники банка в 2012–2014 гг. заключили фиктивные кредитные договоры с кипрскими компаниями и перевели на их счета 7,05 млрд руб. и $118,3 млн. Впоследствии эти деньги были перечислены на счета подконтрольных руководству «Траста» физических и юридических лиц, в том числе находящихся за рубежом.