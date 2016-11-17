ЦБ предложит «уставшим собственникам» забрать их банки

В фонд консолидации банковского сектора могут быть переданы не только банки, нуждающиеся в санации, но и нормально работающие, рассказал «Ведомостям» первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин: «Есть концептуальные идеи, например работа с так называемыми уставшими собственниками. Эти люди вошли в банковский бизнес давно, для них этот бизнес – почти семейный, а выйти из него почти невозможно. Продать не получается – спроса нет, закрыть банк почти невозможно, передать бизнес некому, денег на развитие больше нет. Мы надеемся, что с помощью фонда консолидации мы поможем собственникам с достоинством выйти из бизнеса».

Бывшие владельцы отданных в фонд банков смогут получить за них долю в более крупном банке, когда фонд будет объединять свои активы, аналогично сделкам с отложенными обязательствами, обещает Тулин: «Скажем, через два года, если кредитный портфель, который он передал [в составе банка], будет обслуживаться».

Эта идея появилась в ЦБ в связи с опасениями, что люди, которые не видят перспектив выйти из бизнеса, могут начать совершать неэтичные действия, объясняет Тулин: «С 2013 г. происходит что-то необычное: многие люди – собственники, менеджеры – совершают вещи, которых мы от них совсем не ожидали. Фонд консолидации может стать возможностью для них просто остановиться».

«С учетом непростой экономической ситуации на банковском и других рынках есть эффект «акционерной усталости». И на этом фоне возможность передачи едва живых банков в фонд санации очень своевременна», – говорит совладелец Бинбанка Микаил Шишханов, называя это способом предотвратить возникновение более серьезных проблем в конкретном банке.

«Если бы в 2013 г. мне, «уставшему собственнику», предложили идею фонда консолидации, я бы всерьез ее изучил. В 2016 г. счел бы ловушкой, в которую меня пытаются затянуть, чтобы повесить всех собак», – заявил бывший совладелец санируемого банка «Траст» Илья Юров, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

Уйти нельзя остаться Возврат Центробанку лицензии – длительный процесс, говорит партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный. Кроме того что банку нужно сдать лицензию, ему еще необходимо создать ликвидационную комиссию, собрать требования кредиторов, завершить свою деятельность, передать документы в архив и проч., перечисляет он. Вместе с ликвидационными процедурами это минимум год, и весь этот год банк требует затрат, хотя уже не имеет права заниматься банковской деятельностью. «До последнего времени банкиры предпочитали не закрывать банки, а продавать лицензии», – заключает он. Едва ли не единственный, кто сдал лицензию, – Сведбанк («дочка» Swedbank Group) в 2013 г.: ЦБ счел, что у банка достаточно имущества, чтобы расплатиться с кредиторами, и лицензию у банка принял.

«Я так устал владеть банком – чистая правда, – признался «Ведомостям» совладелец банка из топ-100. – Но вряд ли я пойду сдавать свой банк в ЦБ, хотя идея звучит прекрасно».

На бумаге идея регулятора выглядит интересно, говорит собеседник «Ведомостей», но скорее всего она далека от реальности: «Уставшие собственники» – это чаще всего те, кто нахватал убытков и проблем и теперь не знает, как этот кризис преодолеть. Остается разве что вывести из банка оставшиеся ликвидные активы, чтобы рассчитаться с ключевыми кредиторами, и забыть про все это как про страшный сон. Вряд ли ЦБ захочет забирать банк в таком состоянии». Более-менее работающую структуру, которая приносит хотя бы небольшой доход, можно продать – покупатели найдутся, уверен он: «Всем нужны хорошие клиенты. Все остальное – побочное, рассыпается в одночасье».

«Проблема «уставших собственников» есть, и таких людей в банковском секторе много»,– говорит крупный акционер другого банка из первой сотни. «Усталость – это непонимание, какие есть перспективы. Очевидно, что через 2–3 года старые бизнес-модели отомрут, а вопрос с новыми моделями все еще открыт. По моими ощущениям, около 80% банкиров не знают, что им через какое-то время делать со своим детищем», – рассуждает он. У ЦБ интересная идея, но не очевидно, что он сможет ее реализовать: накопленные в системе проблемы слишком велики, банк с проблемами регулятор, наверное, забирать не захочет, а хороший никто не отдаст. Кроме того, при смене собственников банка почти всегда начинается процесс распада и оценить, что от него останется через 2–3 года, очень сложно, заключает банкир.

Собственник банка, у которого ЦБ отозвал лицензию, называет предложение регулятора хорошим: «Уж лучше отдать в ЦБ, чтобы банк работал, чем так. Я бы отдал».

«Идея хорошая, вопрос – реализуема ли. Вряд ли владельцы захотят отдавать хорошие банки – скорее всего это будут кредитные организации с неважными активами», – рассуждает бывший сотрудник надзорного блока ЦБ. Хотя идея регулятора понятна – он хочет провести некоторое укрупнение бизнеса на банковском рынке, говорит он.

Предложение ЦБ может заинтересовать банки, владельцы которых понимают, что текущая оценка риска активов уже перестает быть адекватной – дешевле сдать банк в руки регулятора, полагает аналитик Национального рейтингового агентства Карина Артемьева. Финансовое положение заемщиков ухудшилось и может ухудшаться дальше, а требования регулятора к созданию резервов необходимо исполнять, продолжает она. «Возможно, это будет интересно небольшим банкам, поскольку содержать кредитную организацию, в том числе учитывая расходы на инфраструктуру, IT, все-таки дорогое удовольствие, а больших доходов сейчас нет», – заключает она.

«Очень важно проработать механизм реализации подобных санаций, позволяющий не нарушить рыночный интерес участников к купле-продаже или объединению банков», – просит ЦБ Шишханов. Детали концепции еще прорабатываются, говорить о конкретных механизмах преждевременно, добавил представитель ЦБ.