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Статья опубликована в № 4205 от 17.11.2016 под заголовком: ЦБ собирает банки

ЦБ предложит «уставшим собственникам» забрать их банки

Это поможет банкирам, которые не видят перспектив, красиво выйти из бизнеса
ЦБ предложит отдохнуть «уставшим» акционерам банков
ЦБ предложит отдохнуть «уставшим» акционерам банков
АНДРЕЙ ГОРДЕЕВ / Ведомости

В фонд консолидации банковского сектора могут быть переданы не только банки, нуждающиеся в санации, но и нормально работающие, рассказал «Ведомостям» первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин: «Есть концептуальные идеи, например работа с так называемыми уставшими собственниками. Эти люди вошли в банковский бизнес давно, для них этот бизнес – почти семейный, а выйти из него почти невозможно. Продать не получается – спроса нет, закрыть банк почти невозможно, передать бизнес некому, денег на развитие больше нет. Мы надеемся, что с помощью фонда консолидации мы поможем собственникам с достоинством выйти из бизнеса».

Бывшие владельцы отданных в фонд банков смогут получить за них долю в более крупном банке, когда фонд будет объединять свои активы, аналогично сделкам с отложенными обязательствами, обещает Тулин: «Скажем, через два года, если кредитный портфель, который он передал [в составе банка], будет обслуживаться».

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Эта идея появилась в ЦБ в связи с опасениями, что люди, которые не видят перспектив выйти из бизнеса, могут начать совершать неэтичные действия, объясняет Тулин: «С 2013 г. происходит что-то необычное: многие люди – собственники, менеджеры – совершают вещи, которых мы от них совсем не ожидали. Фонд консолидации может стать возможностью для них просто остановиться».

«С учетом непростой экономической ситуации на банковском и других рынках есть эффект «акционерной усталости». И на этом фоне возможность передачи едва живых банков в фонд санации очень своевременна», – говорит совладелец Бинбанка Микаил Шишханов, называя это способом предотвратить возникновение более серьезных проблем в конкретном банке.

«Если бы в 2013 г. мне, «уставшему собственнику», предложили идею фонда консолидации, я бы всерьез ее изучил. В 2016 г. счел бы ловушкой, в которую меня пытаются затянуть, чтобы повесить всех собак», – заявил бывший совладелец санируемого банка «Траст» Илья Юров, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

Уйти нельзя остаться

Возврат Центробанку лицензии – длительный процесс, говорит партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный. Кроме того что банку нужно сдать лицензию, ему еще необходимо создать ликвидационную комиссию, собрать требования кредиторов, завершить свою деятельность, передать документы в архив и проч., перечисляет он. Вместе с ликвидационными процедурами это минимум год, и весь этот год банк требует затрат, хотя уже не имеет права заниматься банковской деятельностью. «До последнего времени банкиры предпочитали не закрывать банки, а продавать лицензии», – заключает он. Едва ли не единственный, кто сдал лицензию, – Сведбанк («дочка» Swedbank Group) в 2013 г.: ЦБ счел, что у банка достаточно имущества, чтобы расплатиться с кредиторами, и лицензию у банка принял.

«Я так устал владеть банком – чистая правда, – признался «Ведомостям» совладелец банка из топ-100. – Но вряд ли я пойду сдавать свой банк в ЦБ, хотя идея звучит прекрасно».

На бумаге идея регулятора выглядит интересно, говорит собеседник «Ведомостей», но скорее всего она далека от реальности: «Уставшие собственники» – это чаще всего те, кто нахватал убытков и проблем и теперь не знает, как этот кризис преодолеть. Остается разве что вывести из банка оставшиеся ликвидные активы, чтобы рассчитаться с ключевыми кредиторами, и забыть про все это как про страшный сон. Вряд ли ЦБ захочет забирать банк в таком состоянии». Более-менее работающую структуру, которая приносит хотя бы небольшой доход, можно продать – покупатели найдутся, уверен он: «Всем нужны хорошие клиенты. Все остальное – побочное, рассыпается в одночасье».

С 2013 года ЦБ отозвал лицензии у 291 банка

«Проблема «уставших собственников» есть, и таких людей в банковском секторе много»,– говорит крупный акционер другого банка из первой сотни. «Усталость – это непонимание, какие есть перспективы. Очевидно, что через 2–3 года старые бизнес-модели отомрут, а вопрос с новыми моделями все еще открыт. По моими ощущениям, около 80% банкиров не знают, что им через какое-то время делать со своим детищем», – рассуждает он. У ЦБ интересная идея, но не очевидно, что он сможет ее реализовать: накопленные в системе проблемы слишком велики, банк с проблемами регулятор, наверное, забирать не захочет, а хороший никто не отдаст. Кроме того, при смене собственников банка почти всегда начинается процесс распада и оценить, что от него останется через 2–3 года, очень сложно, заключает банкир.

Собственник банка, у которого ЦБ отозвал лицензию, называет предложение регулятора хорошим: «Уж лучше отдать в ЦБ, чтобы банк работал, чем так. Я бы отдал».

«Идея хорошая, вопрос – реализуема ли. Вряд ли владельцы захотят отдавать хорошие банки – скорее всего это будут кредитные организации с неважными активами», – рассуждает бывший сотрудник надзорного блока ЦБ. Хотя идея регулятора понятна – он хочет провести некоторое укрупнение бизнеса на банковском рынке, говорит он.

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Предложение ЦБ может заинтересовать банки, владельцы которых понимают, что текущая оценка риска активов уже перестает быть адекватной – дешевле сдать банк в руки регулятора, полагает аналитик Национального рейтингового агентства Карина Артемьева. Финансовое положение заемщиков ухудшилось и может ухудшаться дальше, а требования регулятора к созданию резервов необходимо исполнять, продолжает она. «Возможно, это будет интересно небольшим банкам, поскольку содержать кредитную организацию, в том числе учитывая расходы на инфраструктуру, IT, все-таки дорогое удовольствие, а больших доходов сейчас нет», – заключает она.

«Очень важно проработать механизм реализации подобных санаций, позволяющий не нарушить рыночный интерес участников к купле-продаже или объединению банков», – просит ЦБ Шишханов. Детали концепции еще прорабатываются, говорить о конкретных механизмах преждевременно, добавил представитель ЦБ.

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