С 2013 года ЦБ отозвал лицензии у 291 банка

С 2013 г. Банк России отозвал лицензии у 291 банка, и у большинства из них были выявлены факты недостоверной отчетности. Как передает ТАСС, это сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на конференции «Современный аудит: проблемы и перспективы». У 205 банков, которые были по суду признаны банкротами, стоимость активов, по оценке временной администрации, составила лишь 40% от величины активов по отчетности самих банков, добавила она. В решении проблемы недостоверности банковской отчетности могли бы помочь аудиторские компании, но в настоящее время участились случаи, когда эти организации не оправдывают ожиданий участников финансового рынка и регулятора. «Из упомянутых 205 организаций-банкротов 182 банка (около 90%) получили немодифицированные аудиторские заключения», – сказала Набиуллина.