ЦБ отмечает завершение стагнации в российской банковской системе

Банк России отмечает, что в российской банковской системе заканчивается фаза стагнации. Это зампред ЦБ Василий Поздышев заявил на встрече банкиров с руководством регулятора. «Динамика банковской системы положительная, она прошла острую фазу, заканчивается фаза стагнации. Я вижу начало роста», – цитирует его ТАСС.

По оценке Поздышева, «так называемый кризис рисков» был пройден весной-летом 2016 г. «Мы так и предполагали два года назад. Просроченная задолженность по кредитам юридических лиц составляет 3 млрд руб. Она еще немногим больше, чем на 1 января, но она падает уже второй месяц. В сентябре минус 4%, еще почти минус 1% в октябре. До этого она росла», – сказал он.

Поздышев также заявил, что российская банковская система вернулась к нормальному режиму генерирования прибыли. «За 10 месяцев (2016 г.) банки заработали 714 млрд руб. прибыли. Это говорит о том, что банковская система вышла в нормальный режим генерирования прибыли и маржи», – сказал он.

ЦБ наблюдает снижение доли просроченной задолженности по корпоративным и розничным кредитам в последние месяцы, также сказал зампред Банка России.