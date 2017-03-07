ЦБ нашел способ добраться до банков-нерезидентов, где хранят деньги российские игроки

Банки отчитываются о размещении средств за рубежом, но это одна часть сделки, а вторая скрыта, говорит Поздышев

Центробанк сталкивается с недобросовестными «финансовыми приемами» при размещении банками средств на корсчетах за рубежом, заявил в интервью Reuters зампред ЦБ Василий Поздышев. Он рассказал, что сейчас ЦБ требует от банков включать в договор открытия таких корсчетов условие о том, что контрагент при запросе регулятора обязан ответить, есть ли связанные с корсчетом договоры или нет.