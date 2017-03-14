Прибыль российских банков за январь – февраль увеличилась в 2,5 раза

Прибыль российских банков за январь - февраль 2017 г. составила 212 млрд руб., что выше показателя аналогичного периода в 2,5 раза, сообщает ЦБ. В январе банки заработали 114 млрд руб., а в феврале их прибыль составила лишь 98 млрд руб.

По сравнению с январем - февралем 2016 г. отчисления в резервы российских банков за этот же период 2017 г. сократились. С начала этого года они увеличились на 1,9% (на 0,2% в феврале), тогда как за первые два месяца прошлого года их прирост составил 2,7%.

«Увеличение прибыли год к году произошло за счет расширения процентной маржи на фоне снижения стоимости фондирования и сокращения отчислений в резервы на потери по ссудам», - говорит о причинах улучшения результатов банков старший аналитик Moody’s Ольга Ульянова. Укрепление рубля в первые два месяца 2017 г. позволило банкам технически распустить часть резервов по кредитам, номинированным в валюте, замечает она.

При этом в январе - феврале этого года российские банки сократили объем кредитов как компаниям - на 2,2% до 29,5 трлн руб., так и физлицам – на 0,1% до 10,79 трлн руб. Без учета валютной переоценки корпоративные кредиты за два месяца 2017 г. снизились на 0,8%, кредиты физлицам – на те же 0,1%.

Просроченная задолженность по кредитам, напротив, росла: по корпоративным кредитам за январь - февраль она увеличилась на 0,4 процентного пункта до 6,7% от портфеля, по кредитам населению - с 7,9% до 8,2%.

Вклады физлиц в российских банках за первые два месяца этого года уменьшились на 0,5% с 24,2 трлн до 24,07 трлн руб., причем в феврале этот показатель показал прирост на 0,3% после январского спада на 0,8%. Депозиты организаций на счетах в банках выросли за январь - февраль на 0,9%.

«Мы ожидали, что в этот период просрочка по банковской системе начнет сокращаться, а кредитный портфель, наоборот, будет расти из-за улучшения макроэкономических показателей. Однако пока этого не произошло», - говорит главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин. Впрочем, во втором полугодии статистика по этим показателям может улучшиться, считает он.