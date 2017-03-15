«Сафмар» продолжает консолидацию страхового бизнеса

Финансовая группа «Сафмар» в октябре 2016 г. начала объединять свои страховые и пенсионные активы на основе лизинговой компании «Европлан»

Страховой дом ВСК собирается получить контроль над 100% акций страховой компании «Европлан», которая сейчас принадлежит компании «Европлан», и уже подал ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Стороны планируют закрыть сделку в середине апреля этого года, сказано в сообщении ВСК.

В июле прошлого года ВСК получила 100%-ную долю в компании «БИН страхование», тогда же группа «Сафмар» приобрела 42,2% акций ВСК.

Финансовая группа «Сафмар» в октябре 2016 г. начала объединять свои страховые и пенсионные активы на основе лизинговой компании «Европлан». Новый холдинг – «Сафмар финансовые инвестиции», его капитализация в итоге составит свыше 60 млрд руб. В декабре прошлого года «Европлан» разместил на Московской бирже 18,6% акций за 15 млрд руб. Часть общего выпуска допэмиссии была оплачена семьей Шишханова – Гуцериева 100% акций пенсионного фонда «Сафмар» и 49% акций ВСК. Тогда НПФ «Сафмар» был оценен в 33 млрд руб., а ВСК — в 32,4 млрд руб.

Председатель совета директоров ВСК Сергей Цикалюк назвал СК «Европлан» «интересным активом». «Компания всегда фокусировалась на прибыльности бизнеса, обеспечивая рентабельность капитала свыше 30%. Мы ожидаем доходность от инвестиций в этот актив не менее 15%. Сделка является важным шагом ВСК на пути к расширению страхового сервиса и продуктовой линейки», - прокомментировал сделку Цикалюк. СК «Европлан» работала с 2010 г. и предоставляла клиентам дружественной лизинговой компании «Европлан» полисы каско и ДСАГО на оформленные по лизинговым сделкам. По итогам девяти месяцев 2016 г. она занимает 90-е место по сборам — 741 млн руб.