Банки
Статья опубликована в № 4281 от 16.03.2017 под заголовком: Украинские банки не пускают к «матерям»

НБУ предложил запретить «дочкам» российских госбанков выводить деньги с Украины

Материнские компании могут только заводить деньги в украинские банки, а лучше всего – продать их
Между российским Сбербанком и его украинской «дочкой» выросла живая стена
Между российским Сбербанком и его украинской «дочкой» выросла живая стена
Valentyn Ogirenko / REUTERS

В среду Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) провел экстренное заседание, на котором, в частности, обсуждался вопрос о санкциях против банков с российским госучастием, работающих на Украине. На заседании Национальному банку Украины (НБУ) и Службе безопасности (СБУ) поручили в течение суток предложить ограничительные меры, рассказал по итогам заседания секретарь СНБО Александр Турчинов.

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