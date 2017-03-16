Статья опубликована в № 4281 от 16.03.2017 под заголовком: Украинские банки не пускают к «матерям»

НБУ предложил запретить «дочкам» российских госбанков выводить деньги с Украины

Материнские компании могут только заводить деньги в украинские банки, а лучше всего – продать их

Илья Усов

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