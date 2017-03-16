НБУ предложил запретить «дочкам» российских госбанков выводить деньги с Украины

Между российским Сбербанком и его украинской «дочкой» выросла живая стена
Valentyn Ogirenko / REUTERS
В среду Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) провел экстренное заседание, на котором, в частности, обсуждался вопрос о санкциях против банков с российским госучастием, работающих на Украине. На заседании Национальному банку Украины (НБУ) и Службе безопасности (СБУ) поручили в течение суток предложить ограничительные меры, рассказал по итогам заседания секретарь СНБО Александр Турчинов.