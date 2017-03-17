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Статья опубликована в № 4282 от 17.03.2017 под заголовком: Должники удвоили жалобы

Должники стали чаще жаловаться на коллекторов

Лидер по числу обращений – «дочка» Альфа-банка компания «Сенител»
Должники стали чаще жаловаться на незаконные методы взыскания долгов
Должники стали чаще жаловаться на незаконные методы взыскания долгов
А. Гордеев / Ведомости

Должники стали чаще жаловаться на незаконные методы взыскания долгов, следует из данных Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Речь идет о методах, связанных с психологическим давлением, угрозой применения физической силы, уничтожением имущества. Если в январе на такие жалобы из их общего числа приходилось 7%, то в феврале доля выросла до 13%. Это больше, чем в среднем за весь 2016 год (11%), когда закон о защите должников еще не действовал (вступил в силу с января этого года). В последнем квартале прошлого года было затишье по таким жалобам, поскольку участники рынка готовились к новому закону и регулированию, говорит председатель контрольного комитета НАПКА Дмитрий Теплицкий, замечая, что рост жалоб вызывает у ассоциации беспокойство.

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