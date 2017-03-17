ЦБ нашел инсайдеров в «Системе»

Три менеджера «Системы», по версии ЦБ, совершили сделки до обвала котировок АФК
Евгений Разумный / Ведомости
Три бывших сотрудника АФК «Система» неправомерно использовали инсайдерскую информацию в своих интересах, сообщил регулятор. Нарушители – Буянов А. Н., Носова Н. К. и Гончарук А. Ю., говорится в пресс-релизе. Речь идет об Александре Гончаруке – бывшем президенте «Системы», а на тот момент – заместителе председателя совета директоров АФК, Алексее Буянове – бывшем первом вице-президенте АФК и Надежде Носовой. Последняя работала в финансовом блоке корпорации, говорит близкий к «Системе» человек.