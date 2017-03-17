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Статья опубликована в № 4282 от 17.03.2017 под заголовком: ЦБ обнаружил первых инсайдеров

ЦБ нашел инсайдеров в «Системе»

Регулятор возбудил первое в истории дело о нарушении закона об инсайдерской торговле
  • Елизавета Серьгина,
  • Алексей Никольский
  • / Ведомости
Три менеджера «Системы», по версии ЦБ, совершили сделки до обвала котировок АФК
Три менеджера «Системы», по версии ЦБ, совершили сделки до обвала котировок АФК
Евгений Разумный / Ведомости

Три бывших сотрудника АФК «Система» неправомерно использовали инсайдерскую информацию в своих интересах, сообщил регулятор. Нарушители – Буянов А. Н., Носова Н. К. и Гончарук А. Ю., говорится в пресс-релизе. Речь идет об Александре Гончаруке – бывшем президенте «Системы», а на тот момент – заместителе председателя совета директоров АФК, Алексее Буянове – бывшем первом вице-президенте АФК и Надежде Носовой. Последняя работала в финансовом блоке корпорации, говорит близкий к «Системе» человек.

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