ЦБ нашел инсайдеров в «Системе»

Три бывших сотрудника АФК «Система» неправомерно использовали инсайдерскую информацию в своих интересах, сообщил регулятор. Нарушители – Буянов А. Н., Носова Н. К. и Гончарук А. Ю., говорится в пресс-релизе. Речь идет об Александре Гончаруке – бывшем президенте «Системы», а на тот момент – заместителе председателя совета директоров АФК, Алексее Буянове – бывшем первом вице-президенте АФК и Надежде Носовой. Последняя работала в финансовом блоке корпорации, говорит близкий к «Системе» человек.

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