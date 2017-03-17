Прибыль Промсвязьбанка по международным стандартам сильно разошлась с РСБУ

Показатели чистой прибыли Промсвязьбанка по МСФО и РСБУ за 2016 г. сильно разошлись в размерах. В 2016 г. подконтрольный братьям Дмитрию и Алексею Ананьевым банк заработал по МСФО 2,1 млрд руб. чистой прибыли, тогда как чистая прибыль по РСБУ за прошлый год составила 12,1 млрд руб. Такой результат Промсвязьбанка по РСБУ подстегнула прибыль за IV квартал 2016 г., когда банк заработал 10,13 млрд руб. - еще в I квартале прошлого года прибыль была 0,4 млрд руб.

Результаты IV квартала по российским стандартам бухучета оказались скромнее, чем по международным: за октябрь-декабрь прошлого года банк заработал 400 млн руб. чистой прибыли, что, впрочем, в четыре раза больше аналогичного показателя предыдущего квартала.

Прибыль IV квартала по РСБУ в банке объясняли произошедшим в это время роспуском резервов, когда банк восстановил провизии на 4,7 млрд руб. «Из-за специфики отчетности по РСБУ мы вынуждены были держать резервы по ряду клиентов, фактически не относящихся к проблемным. Например, по одному заемщику, который полностью погасил кредит в IV квартале, банк распустил резервы примерно на 1,5 млрд руб. Это был крупный клиент из строительной области», – уточнял тогда зампред правления Промсвязьбанка Владимир Мамакин. Кроме того, банк переуступил несколько проектов, что также позволило восстановить резервы, отразившиеся в итоге на показателе чистой прибыли по РСБУ Промсвязьбанка за IV квартал прошлого года.

Именно различиями в специфике отчетности по МСФО и РСБУ Мамакин объяснил столь разные результаты по чистой прибыли в IV квартале 2016 г., отразившиеся в итоге на прибыли по году. «Это разные подходы и не стоит их сравнивать. Мы никогда не сможем обеспечить более-менее равные резервы и по МСФО, и по РСБУ», - отметил Мамакин. «Была погашена определенная часть кредитов, которая по РСБУ была зарезервирована сильно, а по МСФО была оценена по справедливой стоимости. Поэтому по МСФО у нас роспуск резервов по погашению этого портфеля плюс-минус нулевой, а по РСБУ - большое восстановление», - объяснил он разницу в резервах по разным стандартам отчетности.

В 2016 г. Промсвязьбанк сокращал резервы под обесценение кредитного портфеля по МСФО. По прошлому году они составили 30,7 млрд руб., что соответствует стоимости риска 3,5% против 5,8% по 2015 г.

Основной вклад в прибыль по МСФО за 2016 г., по словам Мамакина, внесли операционный, чистый процентный и чистый комиссионный доходы. Чистый процентный доход год-к-году вырос на 300 млн руб. до 27,6 млрд руб., чистый комиссионный доход за прошлый год увеличился более чем на 33% и составил 17,7 млрд руб.

Кредитный портфель Промсвязьбанка по корпоративным кредитам и кредитам МСБ в 2016 г. снижался, а по розничным, напротив, рос. По итогам 2016 г. объем корпоративного кредитного портфеля составил 676 млрд руб. (-1% к началу года), портфель МСБ уменьшился на 21% до 38 млрд руб., а объем розничного портфеля, напротив, вырос на 2% к началу года и составил 69 млрд руб. В долгосрочной перспективе банк рассчитывает уровнять доли розничных, корпоративных кредитов и кредитов МСБ в портфеле, поделился планами Мамакин. В 2017 г., по его словам, рост кредитного портфеля не планируется, однако будет уменьшение доли кредитов крупному бизнесу, тогда как сегмент МСБ должен вырасти.