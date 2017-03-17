Спрос на нефть может превысить ожидания

В мире ежедневно продается около 97 млн баррелей нефти, и в результате пересмотров оценка спроса повышалась в среднем менее чем на 1% от этой величины

Инвесторов, обеспокоенных избытком предложения нефти, могут ждать хорошие новости по поводу спроса. Как выявило исследование The Wall Street Journal (WSJ), последние семь лет Международное энергетическое агентство (МЭА) пересматривало свои оценки мирового спроса в среднем на 880 000 баррелей в день в сторону повышения. Инвесторы и аналитики уверены, что и в этом году МЭА может недооценивать спрос. Это может поспособствовать росту цен на нефть.

«В последние годы оценка спроса на нефть всегда росла после пересмотра, и похоже, что этот год будет таким же. Очевидно, что это положительно повлияет на цены на нефть», - говорит портфельный управляющий Tortoise Capital Advisors Роб Туммель.

Эти расхождения в оценках подчеркивают, что часто торги на нефтяном рынке происходят на основе неполных данных. В мире ежедневно продается около 97 млн баррелей нефти, и в результате пересмотров оценка спроса повышалась в среднем менее чем на 1% от этой величины. Но в этом году такая разница может оказаться важной, ведь в 2016 г. избыток предложения на нефтяном рынке оценивался примерно на 1-2%.

Конечно, в этом году МЭА может дать более верный прогноз, а также инвесторы пользуются прогнозами и других специалистов. Тем не менее другие прогнозы вряд ли являются более точными. Так, Управление энергетической информации США последние семь лет повышало свои первоначальные оценки спроса в среднем на 2,3 млн баррелей в день, обнаружила WSJ. К тому же часто аналитики в собственных докладах используют данные МЭА.

Представитель МЭА среди прочих причин объяснил недооценку спроса задержками в получении данных и нехваткой информации по некоторым странам.

Оценки предложения тоже пересматриваются. Но обычно они изменяются не так сильно и часто — в сторону понижения. За последние семь лет МЭА понижало оценку предложения в среднем на 60 000 баррелей в день, согласно анализу WSJ. Это тоже способствует росту цен.

Спрос оценить значительно труднее предложения, отмечает аналитик МЭА Мэтт Перри. «[Спрос зависит] от миллиардов потребителей и миллионов компаний по всему миру, а предложение можно оценить исходя из заранее объявленных планов значительно меньшего числа компаний», - говорит Перри. При этом он утверждает, что в последнее время точность оценок улучшилась.

МЭА в этом году уже повысило один раз прогноз спроса на 200 000 баррелей в день, и аналитики ждут дальнейшего значительного повышения. Как отмечают аналитики UBS, МЭА недооценивало спрос 31 из последних 35 кварталов. По их словам, такой тренд «разочаровывает». Впрочем, специалисты UBS признают, что спрос теперь оценивать сложнее, так как около половины мирового потребления нефти приходится на страны, не входящие в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Пересмотр данных очень важен сейчас для нефтяного рынка, ведь ОПЕК и другие крупные нефтепроизводители в декабре договорились сократить добычу ради борьбы с избытком предложения и повышения цен. Внимание большинства инвесторов сейчас сосредоточено на предложении, но им следует следить и за спросом. «Если участники рынка станут больше осведомлены о постоянном повышении оценок спроса, это очень поддержало бы цены на нефть», - говорит аналитик DNB Bank Торнбьорн Кьюс.

Перевел Алексей Невельский