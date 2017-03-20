Аудиторы прячутся от проверок

Чтобы уклониться от выездных проверок Федерального казначейства, аудиторы стали покидать саморегулируемые организации (СРО) – без членства в ассоциациях они аудиторами не считаются, а потому и проверять их нельзя. Об этой проблеме говорится в письме об итогах деятельности казначейства по внешнему контролю за аудиторами в 2016 г., которое было направлено в Минфин и разослано участникам Совета по аудиторской деятельности (двое из них это подтвердили). Из-за внезапных выходов из СРО в 2016 г. ведомство не провело 37 проверок (14% от запланированных).

По закону членство в СРО – один из критериев аудиторской деятельности, говорит предправления СРО «Российский союз аудиторов» Людмила Козлова. Но закон позволяет аудиторам выходить из СРО даже в момент проверки, указывает юрист «Аснис и партнеры» Руслан Кожура. Чтобы затем продолжать работу в качестве аудитора, компания перерегистрируется и заново вступит в СРО, говорит он.