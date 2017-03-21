Банки

Британские банки участвовали в отмывании $740 млн из России – The Guardian

Среди них оказались HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts
В международную схему по отмыванию денег были вовлечены 19 российских банков
В международную схему по отмыванию денег были вовлечены 19 российских банков
Е. Разумный / Ведомости

HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts оказались среди 17 британских банков, через которые российские злоумышленники, связанные с правительством России и ФСБ, «отмыли» около $740 млн, пишет The Guardian. Теперь к банкам появились вопросы: знали ли они о международной схеме и почему не остановили подозрительные транзакции.

Из документов, которые изучила The Guardian, следует, что за период с 2010 по 2014 г. из России было выведено по меньшей мере $20 млрд, но сумма может достигать и $80 млрд, считают следователи.

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Один высокопоставленный человек, участвующий в расследовании, заявил изданию, что деньги из России были «определенно украдены либо получены другим преступным путем». Следователи по-прежнему стараются выяснить, кто из богатых и влиятельных россиян стоит за операцией, которую The Guardian называет «Всемирной прачечной» (Global Laundromat). Они считают, что в схему были вовлечены около 500 человек, среди которых олигархи, московские банкиры и люди, работающие в ФСБ или близких к ней структурам, пишет газета.

Документы, связанные со «Всемирной прачечной», были получены Центром по исследованию коррупции и оргпреступности (OCCRP) и «Новой газетой» из источников, пожелавших остаться анонимными, отмечает The Guardian. В документах содержится подробная информация примерно о 70 000 банковских операций, из которых 1920 прошли через британские банки и 373 – через американские.

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Согласно данным, через британские банки и офисы иностранных банков в Лондоне было переведно $738,1 млн в ходе сделок, «вероятно, с участием криминальных денег из Москвы», отмечает The Guardian. Большая часть денег, по данным газеты, была проведена через HSBC – $545,3 млн, в основном через филиал в Гонконге. Через Royal Bank of Scotland, на 71% принадлежащий британскому правительству, прошло $113,1 млн, через Coutts, принадлежащий RBS, – $32,8 млн, в основном через офис в Цюрихе. Coutts намерен завершить деятельность в Швейцарии, в прошлом году банк был оштрафован за «отмывание денег, но по другому делу». Также транзакции осуществлялись через Standard Chartered ($28,6 млн), UBS ($7,8 млн), Barclays ($2,5 млн) и ING ($2,4 млн), отмечает газета. В статье упоминаются и американские банки, через которые было переведено более $63,7 млн, в частности Citibank ($37 млн) и Bank of America ($14 млн).

Привычки российских покупателей

Документы о транзакциях дают представление о привычках российских покупателей, хотя во многих случаях клиенты неизвестны, отмечает The Guardian: россияне приобретали украшения с алмазами у ювелиров на Бонд-стрит, меха у брокеров на севере Лондона, люстры из бутика Chelsea. Часто указанная в разделе «примечания» информация вводит в заблуждение – например, в одном банковском платеже на $500 000 указано примечание «ноутбуки», хотя на эти деньги были приобретены меха.

The Guardian связалась со всеми этими банками. Никто из них не стал отрицать подлинность данных, но все настаивают, что у них строгая политика по противодействию легализации доходов.

Кроме того, по данным газеты, в схеме участвовали британские компании: Seabon Ltd., принимавшая участие в сделках на $9 млрд и ликвидированная год назад, и Ronida Invest, участвовавшая в сделках на $6,4 млрд. Прокуроры в Восточной Европе утверждают, что обе фирмы созданы для мошеннических целей.

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В международную схему были вовлечены 19 российских банков, пишет газета, в частности Русский земельный банк (РЗБ), членом совета директоров которого в то время был двоюродный брат Владимира Путина Игорь Путин. РЗБ лишился лицензии в марте 2013 г. за нарушения антиотмывочного законодательства и сомнительные сделки в крупных объемах. По данным следователей, через счета в РЗБ было переведено около $9,7 млрд на счета молдавского Moldindconbank, а затем денежные средства были переведены в Trasta komercbanka в Риге.

Одним из приобретателей акций банка выступил банкир Александр Григорьев, который впоследствии был задержан сотрудниками ГУЭБиПК МВД по подозрению в организации преступного сообщества по незаконному обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж. Источники сообщили OCCRP, что Григорьев был связан с ФСБ.

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Reuters
В июле 2010 г. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) слишком мягко (на $75 млн) оштрафовала Citigroup за сокрытие информации о наличии на балансе проблемных ипотечных ценных бумаг на $55 млрд, сделала вывод FCIC. В 2007 г. финансовый директор и руководитель по связям с инвесторами Citigroup обнародовали сумму проблемных активов лишь на $13 млрд. Тогдашние гендиректор Чарльз Принс (слева) и председатель совета директоров Роберт Рубин были в курсе реальных проблем, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные FCIC
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Фото: Reuters
Принс и Рубин могли быть «напрямую или косвенно» виновны в предоставлении неверной информации, считала FCIC. «Упомянув только финансового директора и руководителя по связям с инвесторами, SEC, по-видимому, возложила вину на тех, кто представляет позицию компании, а не определяет ее», — сказано в документах
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Бывшие гендиректор Merrill Lynch Стэнли О'Нил (на фото) и финансовый директор Джеффри Эдвардс, возможно, нарушили федеральное законодательство о ценных бумагах, введя инвесторов в заблуждение по поводу ипотечных ценных бумаг, считают в FCIC. По данным комиссии, в 2007 г. оба топ-менеджера сделали неверные заявления об операциях с этими бумагами. О'Нил также неоднократно отказывался отвечать на вопросы аналитиков
AFP
Бывшие гендиректор Merrill Lynch Стэнли О'Нил (на фото) и финансовый директор Джеффри Эдвардс, возможно, нарушили федеральное законодательство о ценных бумагах, введя инвесторов в заблуждение по поводу ипотечных ценных бумаг, считают в FCIC. По данным комиссии, в 2007 г. оба топ-менеджера сделали неверные заявления об операциях с этими бумагами. О'Нил также неоднократно отказывался отвечать на вопросы аналитиков
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В 2013 г. Bank of America, который к тому моменту уже владел Merrill Lynch, согласился заплатить $131 млн для урегулирования обвинений SEC о продаже инвесторам высокорискованных ипотечных ценных бумаг. В 2014 г. банк договорился выплатить рекордные $16,65 млрд для урегулирования аналогичных претензий минюста США
Фото: Reuters
В 2013 г. Bank of America, который к тому моменту уже владел Merrill Lynch, согласился заплатить $131 млн для урегулирования обвинений SEC о продаже инвесторам высокорискованных ипотечных ценных бумаг. В 2014 г. банк договорился выплатить рекордные $16,65 млрд для урегулирования аналогичных претензий минюста США
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В мае 2010 г. минюст решил не предъявлять обвинения Джозефу Кассано (слева), руководителю подразделения деривативов AIG, из-за операций которого с ипотечными ценными бумагами компания чуть не обанкротилась. Отчасти власти приняли такое решение, поскольку Кассано раскрыл информацию о некоторых корректировках в отчетности гендиректору AIG Мартину Салливану и финансовому директору Стивену Бенсинджеру, сказано в документах FCIC
AFP
В мае 2010 г. минюст решил не предъявлять обвинения Джозефу Кассано (слева), руководителю подразделения деривативов AIG, из-за операций которого с ипотечными ценными бумагами компания чуть не обанкротилась. Отчасти власти приняли такое решение, поскольку Кассано раскрыл информацию о некоторых корректировках в отчетности гендиректору AIG Мартину Салливану и финансовому директору Стивену Бенсинджеру, сказано в документах FCIC
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По мнению FCIC, предъявлять обвинения следовало Салливану и Бенсинджеру. Но Салливан дал показания, что не помнит предупреждений Кассано, а у властей не было достаточно доказательств осведомленности топ-менеджеров, говорят источники WSJ
Фото: Reuters
По мнению FCIC, предъявлять обвинения следовало Салливану и Бенсинджеру. Но Салливан дал показания, что не помнит предупреждений Кассано, а у властей не было достаточно доказательств осведомленности топ-менеджеров, говорят источники WSJ
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Минюст США до сих пор проводит расследование в отношении UBS. В 2006–2007 гг. банк сообщил инвесторам, что «некоторое число» ипотечных кредитов, которыми обеспечены ценные бумаги, не соответствует стандартам. Но этому предшествовало пять страниц с разъяснениями критериев, отметила FCIC. На самом деле субстандартных кредитов было «значительное» количество, и, таким образом, UBS ввел инвесторов в заблуждение, пришла к выводу FCIC. Американская прокуратура в этом году может потребовать возбудить дело против UBS, сообщает WSJ
Фото: Reuters
Минюст США до сих пор проводит расследование в отношении UBS. В 2006–2007 гг. банк сообщил инвесторам, что «некоторое число» ипотечных кредитов, которыми обеспечены ценные бумаги, не соответствует стандартам. Но этому предшествовало пять страниц с разъяснениями критериев, отметила FCIC. На самом деле субстандартных кредитов было «значительное» количество, и, таким образом, UBS ввел инвесторов в заблуждение, пришла к выводу FCIC. Американская прокуратура в этом году может потребовать возбудить дело против UBS, сообщает WSJ
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Исландия — одна из наиболее пострадавших стран от финансового кризиса 2008 г. и единственная, где банкиры сели в тюрьму из-за своей роли в нем. До кризиса Kaupthing Bank был ведущим частным банком Исландии. В сентябре 2008 г. его гендиректор Хрейдар Мар Сигурдссон (в центре) и председатель совета директоров Сигурдур Эйнарссон объявили о покупке 5,1% акций Kaupthing членом катарской королевской семьи. Позже выяснилось, что при этом инвестор получил от банка кредит в размере $280 млн на покупку его же акций. Kaupthing обанкротился в октябре 2008 г., а из его активов был создан Arion Bank. Активы Kaupthing и двух других крупнейших банков, также обанкротившихся, перед кризисом в 10 раз превышали ВВП Исландии, составлявший $17,5 млрд
Ingolfur Juliusson / Reuters
Исландия — одна из наиболее пострадавших стран от финансового кризиса 2008 г. и единственная, где банкиры сели в тюрьму из-за своей роли в нем. До кризиса Kaupthing Bank был ведущим частным банком Исландии. В сентябре 2008 г. его гендиректор Хрейдар Мар Сигурдссон (в центре) и председатель совета директоров Сигурдур Эйнарссон объявили о покупке 5,1% акций Kaupthing членом катарской королевской семьи. Позже выяснилось, что при этом инвестор получил от банка кредит в размере $280 млн на покупку его же акций. Kaupthing обанкротился в октябре 2008 г., а из его активов был создан Arion Bank. Активы Kaupthing и двух других крупнейших банков, также обанкротившихся, перед кризисом в 10 раз превышали ВВП Исландии, составлявший $17,5 млрд
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Сейчас Сигурдссон и Эйнарссон находятся в тюрьме Kviabryggja, расположенной в пустынной местности на берегу одного из западных фьордов Исландии. В 2013 г. они, а также бывший руководитель люксембургского подразделения банка и один из его главных акционеров получили до пяти с половиной лет лишения свободы по обвинениям в мошенничестве и рыночном манипулировании акциями Kaupthing. Заключенные топ-менеджеры проводят время в тюрьме по-разному, в том числе и обучая своих сокамерников математике и экономике. Всего по итогам кризиса в Исландии осуждено 26 банкиров и финансистов, сообщает Bloomberg
afstada.is
Сейчас Сигурдссон и Эйнарссон находятся в тюрьме Kviabryggja, расположенной в пустынной местности на берегу одного из западных фьордов Исландии. В 2013 г. они, а также бывший руководитель люксембургского подразделения банка и один из его главных акционеров получили до пяти с половиной лет лишения свободы по обвинениям в мошенничестве и рыночном манипулировании акциями Kaupthing. Заключенные топ-менеджеры проводят время в тюрьме по-разному, в том числе и обучая своих сокамерников математике и экономике. Всего по итогам кризиса в Исландии осуждено 26 банкиров и финансистов, сообщает Bloomberg
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