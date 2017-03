Британские банки участвовали в отмывании $740 млн из России – The Guardian

Среди них оказались HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts

HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts оказались среди 17 британских банков, через которые российские злоумышленники, связанные с правительством России и ФСБ, «отмыли» около $740 млн, пишет The Guardian. Теперь к банкам появились вопросы: знали ли они о международной схеме и почему не остановили подозрительные транзакции.

Из документов, которые изучила The Guardian, следует, что за период с 2010 по 2014 г. из России было выведено по меньшей мере $20 млрд, но сумма может достигать и $80 млрд, считают следователи.

Один высокопоставленный человек, участвующий в расследовании, заявил изданию, что деньги из России были «определенно украдены либо получены другим преступным путем». Следователи по-прежнему стараются выяснить, кто из богатых и влиятельных россиян стоит за операцией, которую The Guardian называет «Всемирной прачечной» (Global Laundromat). Они считают, что в схему были вовлечены около 500 человек, среди которых олигархи, московские банкиры и люди, работающие в ФСБ или близких к ней структурам, пишет газета.

Документы, связанные со «Всемирной прачечной», были получены Центром по исследованию коррупции и оргпреступности (OCCRP) и «Новой газетой» из источников, пожелавших остаться анонимными, отмечает The Guardian. В документах содержится подробная информация примерно о 70 000 банковских операций, из которых 1920 прошли через британские банки и 373 – через американские.

Согласно данным, через британские банки и офисы иностранных банков в Лондоне было переведно $738,1 млн в ходе сделок, «вероятно, с участием криминальных денег из Москвы», отмечает The Guardian. Большая часть денег, по данным газеты, была проведена через HSBC – $545,3 млн, в основном через филиал в Гонконге. Через Royal Bank of Scotland, на 71% принадлежащий британскому правительству, прошло $113,1 млн, через Coutts, принадлежащий RBS, – $32,8 млн, в основном через офис в Цюрихе. Coutts намерен завершить деятельность в Швейцарии, в прошлом году банк был оштрафован за «отмывание денег, но по другому делу». Также транзакции осуществлялись через Standard Chartered ($28,6 млн), UBS ($7,8 млн), Barclays ($2,5 млн) и ING ($2,4 млн), отмечает газета. В статье упоминаются и американские банки, через которые было переведено более $63,7 млн, в частности Citibank ($37 млн) и Bank of America ($14 млн).

Привычки российских покупателей Документы о транзакциях дают представление о привычках российских покупателей, хотя во многих случаях клиенты неизвестны, отмечает The Guardian: россияне приобретали украшения с алмазами у ювелиров на Бонд-стрит, меха у брокеров на севере Лондона, люстры из бутика Chelsea. Часто указанная в разделе «примечания» информация вводит в заблуждение – например, в одном банковском платеже на $500 000 указано примечание «ноутбуки», хотя на эти деньги были приобретены меха.

The Guardian связалась со всеми этими банками. Никто из них не стал отрицать подлинность данных, но все настаивают, что у них строгая политика по противодействию легализации доходов.

Кроме того, по данным газеты, в схеме участвовали британские компании: Seabon Ltd., принимавшая участие в сделках на $9 млрд и ликвидированная год назад, и Ronida Invest, участвовавшая в сделках на $6,4 млрд. Прокуроры в Восточной Европе утверждают, что обе фирмы созданы для мошеннических целей.

В международную схему были вовлечены 19 российских банков, пишет газета, в частности Русский земельный банк (РЗБ), членом совета директоров которого в то время был двоюродный брат Владимира Путина Игорь Путин. РЗБ лишился лицензии в марте 2013 г. за нарушения антиотмывочного законодательства и сомнительные сделки в крупных объемах. По данным следователей, через счета в РЗБ было переведено около $9,7 млрд на счета молдавского Moldindconbank, а затем денежные средства были переведены в Trasta komercbanka в Риге.

Одним из приобретателей акций банка выступил банкир Александр Григорьев, который впоследствии был задержан сотрудниками ГУЭБиПК МВД по подозрению в организации преступного сообщества по незаконному обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж. Источники сообщили OCCRP, что Григорьев был связан с ФСБ.

Банкиры за решеткой